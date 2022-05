Festa di San Filippo Neri

La congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Verona presenta i festeggiamenti di San Filippo Neri per l’anno 2022 in occasione quest’anno del IV centenario della canonizzazione del santo. Gli appuntamenti saranno da mercoledì 25 a sabato 28 Maggio 2022. Si terrà, come ormai da anni, la Festa in onore di San Filippo Neri, patrono del clero veronese e compatrono della città di Verona, nella chiesa di San Fermo Minore di Brà ai Filippini in via Filippini, 16. Per quest’anno, in occasione del IV centenario della canonizzazione di San Filippo Neri, la nostra chiesa è chiesa Giubilare con rescritto della Sede Apostolica e sarà quindi possibile lucrare l’indulgenza plenaria alle solite condizioni.

Il programma dei festeggiamenti di seguito:

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO Ore 20.30: Santa Messa solenne di apertura dei festeggiamenti presieduta dal Preposito della Congregazione con i pellegrinaggi parrocchiali e accompagnata dal Coro Polifonico Ponte Pietra di Verona.

GIOVEDÌ 26 MAGGIO Ore 10.30: Santa Messa solenne nella memoria liturgica di San Filippo Neri presieduta da S.Em.R. il Card. Gerhard Ludwig Müller e animata dalla Cappella Musicale San Filippo Neri di Verona. Ore 18: Solenne Vespro Maggiore presieduto da S.Em.R. il Card. Gerhard Ludwig Müller. Ore 20.30: Oratorio Grande sui Santi animato dalla Cappella Musicale San Filippo Neri di Verona.

VENERDÌ 27 MAGGIO Ore 20.30: Santa Messa solenne presieduta dal parroco con i parroci e i fedeli del centro storico animata dal Coro Perosi di Verona.

SABATO 28 MAGGIO Ore 17.45: Santa Messa solenne di chiusura del Triduo presieduta dal Procuratore Generale della Confederazione delle Congregazioni dell’Oratorio di San Filippo Neri animata dalla Cappella Musicale San Filippo Neri. Segue la processione con la statua del santo per le vie del quartiere accompagnata dalla Banda Musicale di San Michele Extra. Al termine momento conviviale nel cortile dell’oratorio per tutti.

Per tutte le informazioni si invita a visitare il nostro sito www.oratorioverona.it o contattandoci telefonicamente al numero 045-8002823 oppure tramite e-mail all’indirizzo oratorioverona@hotmail.com. Si ringraziano fin d’ora tutte le persone egli sponsor che rendono possibile ogni anno la realizzazione di questo momento importante per la nostra Congregazione e per la città di Verona.