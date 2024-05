Festa Salentina al Parco 800 per i vent'anni di attività dell'associazione "Gli amici del Salento di Verona"

Nell'oasi verde del Parco 800, in via Boscomantico 9 a Verona, in occasione dei 20 anni di attività dell'associazione socio culturale "Gli Amici del Salento di Verona", ritorna l'atteso evento della tradizionale Festa Salentina.

Saranno tante le attività durante la giornata come:

- il laboratorio per imparare a preparare la Pasta Tipica del Salento (nella mattinata ore 10.30)

- degustazione di alcuni piatti e specialità tipiche del Salento preparati dal personale della cucina

(dalle ore 10.00 della mattina e per tutta la giornata)

- degustazione prodotti tipici dell'azienda Rizzello Vini e Olio di Spongano (LE);

(dalle ore 10.00 della mattina e per tutta la giornata)

- "Ci siete mai andati a quel paese" ? : Viaggio nel Salento attraverso immagini raccontate da Giovanni Martes - presidente dell'associazione socio culturale "Gli Amici del Salento di Verona" - ore 15.00

- "Il Salento visto da una luce ...diversa": video di una tipica Festa Patronale del Salento - ore 16.00

- "Vieni a stare un pò con Te": Immagini e benefici delle Terme di Santa Cesarea (LE) - ore 17.00

- Stage di "Pizzica" il tradizionale ballo popolare del Salento - ore 17.30

In serata non mancherà certamente la Musica Popolare Salentina con il gruppo musicale IONICA ARANEA, direttamente dal Salento.

La Festa si svolgerà anche in caso di tempo piovoso grazie ad una tensostruttura esistente nella location. Tutte le info a: pagina fb Gli Amici del Salento di Verona oppure al n. 349 0077808.