A Bussolengo torna la Festa delle rose

La primavera a Bussolengo ha il profumo delle rose. Si rinnova questo fine settimana tra sabato 7 e domenica 8 maggio la Festa delle Rose, giunta quest'anno all'edizione numero 5. L’inaugurazione con il taglio del nastro della due giorni della festa delle rose è prevista per sabato 7 maggio alle 10 in piazza 26 Aprile.

All'interno della Festa delle Rose, sabato 7 maggio maggio tra le 9 e le 12 la comunità bussolenghese avrà l'occasione di festeggiare i 30 anni dell'asilo nido comunale “Il Germoglio” grazie ad un'esposizione ad esso dedicata. Domenica alle ore 10.30 in piazza 26 Aprile ci sarà la presentazione del progetto “Arte che cura” della Cooperativa Sociale Agespha Onlus.

Piazza 26 Aprile, via Mazzini e Piazza della Libertà profumeranno di rose sia sabato che domenica dalle 9 alle 19.30 grazie al mercato dove si troverà l’esposizione di prodotti florovivaistici, artigianato ed oggettistica. Sabato e domenica in Piazza 26 Aprile, dalle 9 alle 19.30, sarà infine possibile visitare la mostra "L'amore in ogni sua forma di espressione" delle scuole di Bussolengo.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/comunebussolengo

Per il sindaco Roberto Brizzi «è sempre emozionante poter rinnovare un appuntamento così sentito e amato dalla comunità. Quest'anno abbiamo iniziato a riprenderci le nostre piazze e a tornare a festeggiare insieme. Siamo convinti che ci sia sempre più bisogno di socialità, di stare insieme, nel rispetto delle norme di sicurezza per non sprecare i sacrifici che abbiamo fatto in questi due anni. Voglio ringraziare ogni persona coinvolta nell'organizzazione per il grande lavoro fatto e invito tutti, bussolenghesi e visitatori, a godere con noi di questa nuova e bella occasione per festeggiare insieme la primavera».

«La Festa delle Rose - racconta l’assessore alle Attività produttive, Promozione del territorio e Manifestazioni Massimo Girelli - è per noi l'occasione di festeggiare insieme la primavera dopo il successo di Amore DiVino dello scorso fine settimana. Inoltre avremo l'occasione di spegnere insieme le candeline dei 30 anni del nostro asilo nido “Il Germoglio”, che ha ospitato tanti di noi. Vi aspetto a Bussolengo per passare insieme questo fine settimana, ricordandoci che domenica è anche la festa della mamma».

«È per noi motivo di orgoglio poter rinnovare a Bussolengo, nel paese dove la realtà Flover è nata e dove ha la sua sede principale da 40 anni, - evidenzia Silvano Girelli - questa originale festa. Rosa che è diventata simbolo del nostro paese con la varietà speciale Rosa di San Valentino. Questa festa a tema si svolge in un periodo particolarmente vocato che è il mese di maggio e nella settimana della festa della mamma.»

«Quest’anno - sottolineano gli organizzatori di Fama Agency - vi aspettiamo con tanti banchi di artigianato e tante novità. E avremo inoltre un momento dedicato per festeggiare tutte le mamme. Ringraziamo tutti quelli che partecipano all’organizzazione della festa».