A Nogara la "Festa del Riso co’ le Nose"

Prende il via a Nogara il 25 agosto fino all’11 settembre la tradizionale "Festa del Riso co’ le Nose", giunta alla 36esima edizione. La manifestazione si svolgerà nello spazio delle feste dell’ex Campo sportivo di via Sterzi. Il taglio del nastro si terrà giovedì 25 agosto alle 19.30 alla presenza delle autorità locali con la benedizione del parroco di Nogara. Da anni questa è la festa che identifica Nogara con il suo piatto più rappresentativo: il Riso Vialone Nano abbinato alle noci.

La festa si farà anche in caso di pioggia poiché tutto è organizzato al coperto. Particolare attenzione è stata rivolta all’intrattenimento, con gruppi di grande qualità artistica che allieteranno tutte le serate interessando così diverse fasce di età. Un mix fra nomi nuovi e gruppi già noti come il 90 Wonderland il Party anni 90, September Groove, Le Drag Queen spettacolo di cabaret, Gadara Rock band, Nogara Got Talent, Sugar experience il tributo a Zucchero Fornaciari, 50 Special la notte italiana tutta da ballare gli All Bacino che suoneranno il Rock’n’Roll.

La festa si terrà su un’area coperta di circa 2 mila metri quadrati dove si potranno comodamente gustare piatti per ogni tipo di palato:

Riso co'le nose

Risotto alla nogarese

Riso tartufo e noci

Riso con tastasal e pontel

Fettuccine con l'anatra

Fritto misto dell'adriatico

Polpette di pesce

Impepata di cozze

Tagliata di manzo

Straccetti di pollo con tortino di riso

Pizza margherita

Pizza prosciutto e funghi

Pizza salamino piccante

Pizza vegetariana

Gelato

Dolci

Programma spettacoli musicali: