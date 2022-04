Torna la Festa di Primavera de La Genovesa

Quarant'anni dedicati al recupero e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti. È un compleanno importante quello de La Genovesa, che diventa occasione per guardare al passato, al presente e al futuro della storica cooperativa veronese. Le celebrazioni del 40esimo inizieranno domenica 24 aprile con la consueta Festa di Primavera. Dalle 10 alle 18.30 il parco della Fattoria Didattica si animerà con attività ricreative per adulti e bambini, con aree per picnic e relax. Si tratta di uno degli eventi più attesi della stagione, che torna dopo due anni di assenza a causa della pandemia. Da sempre, infatti, centinaia di famiglie veronesi accorrono in occasione di questo appuntamento nel polmone verde della Zai per trascorrere una giornata nella natura, all'insegna della convivialità.

Il programma è davvero ricco: alle 11.30 l'appuntamento “In giro Leggendo”, con suoni e note del maestro Luca del Giardino dei Linguaggi; alle 12.30 ci sarà il concerto di Leonardo Maria Frattini “Cellule di pace - Le sette note dell’arcobaleno”; alle 14.30 lo spettacolo di burattini con le favole in valigia di Favolavà “Pulcinella e la frittata rubata”; alle 15.30 giocoleria e bolle di sapone con Circotutù. Durante tutta la giornata ci saranno poi le letture di Farfilò, la pizzica degli Amici del Salento e ancora le passeggiate con gli asini, le visite guidate della fattoria e un'area dedicata con giochi di legno per i più piccoli. L’entrata sarà libera, senza prenotazione.

La Festa di Primavera sarà solo il primo di una serie di appuntamenti per celebrare il 40esimo de La Genovesa: il 26 maggio in Gran Guardia si terrà il convegno “Dipendenze, salute mentale e doppia diagnosi: non esiste salute sociale senza salute mentale”, un tavolo tecnico focalizzato sull'importanza della salute mentale nel percorso di riabilitazione e cambiamento a partire dall'esperienza quarantennale della comunità terapeutica.

