L'Associazione APS Dinosauro porta l'entusiasmo della primavera al Forte Gisella con un evento dedicato ai più piccoli. La "Festa di Primavera - Giornata per bambini", in programma il 19 maggio 2024 dalle ore 10 alle 19, offrirà un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Con ingresso gratuito, il forte diventerà un paradiso per i bambini, con spettacoli di clown e giocoleria, gonfiabili, truccabimbi, bolle di sapone giganti e tanto altro. L'animazione e l'intrattenimento musicale garantiranno un'atmosfera vivace e allegra per tutta la giornata. Un'occasione imperdibile per creare ricordi preziosi e divertirsi in compagnia nella splendida cornice di Forte Gisella.

Info: https://circ4.comune.verona.it