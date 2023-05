Festa di Primavera con la comunità Emmaus Aselogna

Domenica 14 maggio la comunità Emmaus Aselogna organizza dalle ore 9 alle 19 la Festa di Primavera alla quale tutti sono invitati a partecipare. È una bella occasione per trovarci insieme in un clima di festa con tanti amici e per offrire l’opportunità di conoscere la nostra realtà ai molti che la ignorano.

Ci sarà una mostra storica di Emmaus, un laboratorio del miele, visita ai vari ambienti di lavoro della comunità, proiezione di un film sull’Abbé Pierre fondatore delle Comunità Emmaus, lo spettacolo, nel pomeriggio, del clown Mastro Bottiglia. Il tutto animato dalla band 0ffline MD Rockband, formata dai medici dell’ospedale di Legnago.

A metà giornata verranno offerti risotto e uova e asparagi, oltre al caffè e merenda. Il mercatino resterà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 19. La comunità di Aselogna, piccola frazione del comune di Cerea, è stata aperta il 14 settembre 2014. In questi anni sono state circa 48 le persone accolte. Oggi sono 16 le persone presenti, dai 30 ai 70 anni. Si offre soprattutto la dignità di potersi mantenere con le proprie mani, raccogliendo il materiale scartato e rimettendolo in circolazione nel mercatino solidale dell’usato.