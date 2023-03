A Verona la Festa di primavera in Borgo Nuovo

Il progetto S.T.E.P.S. - Shared Time Enhances People Solidarity vi invita ad un pomeriggio conviviale di cura e animazione degli spazi pubblici del quartiere di Borgo Nuovo.

Sabato 25 marzo 2023

ore: 14.30-18.30

Ritrovo presso le aree verdi di via Zancle di fronte alla scuola dall’Oca Bianca.

Il programma

14.30-15.30 Passeggiata ecologica . Attività aperta a tutti/e, a cura di Plastic Free (i bambini devono essere accompagnati da adulti)

15.30-17.30 Laboratorio creativo . Attività per bambini/e sopra i 4 anni, a cura di Energie Sociali e Sol. Co. Verona

15.30-17.30 Laboratorio di giardinaggio. Attività per adulti e bambini/e accompagnati/e, a cura di Energie Sociali e Orti di San Giuseppe ODV

15.30-17.30 Laboratorio di tinkering. Attività per bambini/e sopra i 6 anni, a cura di Fondazione Edulife

16.30-17.30 Merenda conviviale

Il pomeriggio vedrà la realizzazione di diverse attività di cittadinanza attiva e attività manuali e creative per tutte/i. L'iniziativa viene proposta a titolo gratuito ed è organizzata da Energie Sociali con un gruppo di cittadine e cittadine attivi nel quartiere, in collaborazione con Plastic Free ODV, Fondazione Edulife, gli Orti di San Giuseppe ODV e Sol. Co. Verona.