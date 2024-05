A Isola della Scala l'imperdibile Festa della Pizza e dello Sport

Arrivano i pizzaioli a Isola della Scala, all'interno del Parco Budenheim, per un evento imperdibile dedicato alla pizza e allo sport! Dal 14 al 16 giugno 2024 è in arrivo la Festa della Pizza e dello Sport.

50 gusti di pizza cotti su forno a legna.

Pizzerie del territorio con pizze cotte al momento.

Beer Point per rinfrescarti con una selezione di birre.

Kids Area con parco giochi e gonfiabili per i più piccoli.

Area Sport in collaborazione con la Festa dello Sport.

Musica live e DJ set per allietare le serate.

Maxi schermo per seguire le partite degli Europei.

Per tutto il weekend, il Parco Budenheim si trasformerà in una palestra a cielo aperto. Bambini, ragazzi e famiglie potranno scoprire le opportunità sportive offerte dal territorio, partecipando a numerosi tornei e attività. I tornei previsti includono calcio, pallavolo, tennis, e basket. Inoltre ci saranno esibizioni delle scuole del territorio di Kickboxing e danza artistica Non perdete l'occasione di vivere un weekend di divertimento, buon cibo e sport.