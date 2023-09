Festa del Patrono a Castelnuovo del Garda

Castelnuovo del Garda in festa dall’8 al 10 settembre per la solennità del Patrono, la Natività di Maria Vergine. La dedicazione alla Natività di Maria risale alla costruzione della stessa chiesa, iniziata nel 1808 e terminata nel 1836. Fu aperta al culto già nel 1830, ma a causa delle battaglie e dell’eccidio del 1848, fu consacrata solo nel 1888.

Per anni la comunità di Castelnuovo del Garda ha ricordato e festeggiato questa solennità con celebrazioni religiose e da circa 30 anni è stata aggiunta la parte ludico-culinaria, per dare modo a tutti i parrocchiani di incontrarsi, conoscersi e costruire nuove relazioni. Ci si trova nel ex “campo del curato”, oggi parco Pagoda, (ingresso da via Majorana) con varie iniziative: giochi, musica e canti per tutte le età. Non manca la buona cucina, dai piatti tipici di ogni sagra ad alcune specialità.

I festeggiamenti si apriranno venerdì 8 settembre alle 19 con la Messa sostenuta dalla corale e la processione per le vie del paese accompagnata dalla banda cittadina. Al termine la cena (su prenotazione). Si prosegue sabato 9 settembre alle 20.30 con gli appuntamenti musicali targati Dj e Cover Out, mentre dalle 19 saranno in funzione sia gli stand gastronomici che quelli dedicati ai giochi.

Domenica alle 12 il pranzo (su prenotazione) per gli over 70; dalle 19 l’apertura degli stand enogastronomici e alle 20 il concerto del coro giovani di Castelnuovo del Garda e del coro San Rocco con Band Newmas.

La festa avrà un prologo venerdì 1 settembre, alle 21, con il concerto d’organo nella chiesa parrocchiale. L’appuntamento, inserito nel cartellone del Festival degli Organi Storici promosso da Fondazione Cariverona, intende valorizzare la preziosità dello strumento, l’organo G. W. Trice (1894), restaurato alcuni anni fa. Dirige il maestro Daniele Dori.