La Festa dell'Olio al Frantoio Salvagno

Per quasi cento anni è stato uno degli appuntamenti immancabili della Provincia di Verona, che ha coinvolto ogni anno migliaia di persone e segnato il calendario della campagna olearia nel nostro territorio. Torna sabato 29 ottobre dalle 9 alle 16.30 la tradizionale Festa dell’Olio del Frantoio Salvagno, a Nesente, dove l’omonima famiglia da quasi 100 anni produce uno dei più conosciuti marchi del made in Verona. «Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia – racconta Giovanni Salvagno, figlio del fondatore Gioacchino, che con le figlie Cristina e Francesca segue l’azienda – possiamo tornare a ritrovarci e festeggiare insieme l’olio nuovo, con una giornata di visite guidate, degustazioni e condivisione, aperta a tutti coloro che vogliono visitare da vicino la produzione del nostro olio e degustare il nuovo prodotto».

La campagna olearia 2022 per Salvagno sembra promettere al meglio, tanto più che la produzione sarà completa e vedrà il ritorno sulle nostre tavole dell’amato Col Zaccaria, che l’anno scorso è mancato a causa della scarsità di oliva. Durante la visita sarà possibile assistere a tutto il processo produttivo, dalla raccolta e molitura fino alla spremitura e alla separazione, con momenti di degustazione e di festa. «Tornare a incontrare le persone in Frantoio è una gioia incredibile – racconta Cristina Salvagno – e la natura ci ha ripagato quest’anno con un prodotto di altissima qualità, dall’acidità bassissima inferiore allo 0,20% che rende quindi l’olio molto digeribile e garantisce profumi persistenti. Al palato la sensazione verde del frutto si sposa perfettamente alla dolcezza della mandorla. C’è già molta curiosità, ogni giorno accogliamo richieste di visite da tutta Europa per vedere il frantoio e assaggiare il nostro olio».

Ma le sorprese maggiori arriveranno nel 2023, nell’anno del Centenario dell’azienda, data storica soprattutto per una realtà familiare come Salvagno. «Il 2023 sarà un’annata di festeggiamenti, che saprà guardare al futuro mantenendo saldo il legame con la tradizione .– racconta Francesca Salvagno – Abbiamo in programma un cartellone di eventi, partnership e sorprese dedicate ai nostri clienti storici e al nostro territorio. Il nome Salvagno è da sempre legato al patrimonio veronese nel mondo del food e della tradizione culinaria e il nostro obiettivo sarà quello di legarlo ancora di più alla Verona Experience, intesa come mix di profumi, colori, sapori che raccontano le bellezze della nostra comunità nel mondo».

La Festa dell’Olio è aperta a tutti e la partecipazione è gratuita. Info su: www.oliosalvagno.com.