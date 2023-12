Festività di fine anno al Byblos Art Hotel Villa Amistà

È un’elegante atmosfera di festa quella che si respirerà a fine dicembre nelle sale dell’affascinante villa cinquecentesca che ospita il cor, il luogo perfetto dove trascorrere piacevoli momenti conviviali all’insegna di gusto, arte e benessere, in compagnia degli affetti più cari. Atmosfera che trova la sua massima espressione ai tavoli dello stellato Ristorante Amistà, dove il Resident Chef Mattia Bianchi ha immaginato per i suoi ospiti due menu davvero speciali per il Pranzo di Natale e la Cena di Gala di San Silvestro.

Il percorso gastronomico pensato per il Pranzo di Natale punta sulla semplicità nel rispetto della tradizione. Servito al piano nobile della Villa, l’aperitivo prevede un susseguirsi di sfiziosità come Tulipano, nervetti e salsa verde, Bignè craquelin e fegatini alla veneziana, Pane al vapore, zucca e puntarelle, e ancora, Pane croccante, broccolo fiolaro e limone, il tutto accompagnato da una flûte di bollicine. Dopo un antipasto con Sedano rapa fondente, uovo di gallina e tartufo nero pregiato, i primi piatti omaggiano la cucina regionale e i prodotti del territorio con Tortelli di corte Veronese in brodo di cappone, e Risotto al pepe verde, cardi e cotechino tradizionale, seguiti da Faraona in salsa peverada, zucca e cavolo nero. Chiude il pasto una selezione di dolci natalizi, tra i quali non può mancare il Pandoro di Verona. A seguire gli ospiti potranno rilassarsi nel Salone da Ballo intrattenendosi in chiacchiere tra tazze di cioccolata calda e pasticceria secca artigianale.

Sarà, invece, una serata dalle vibrazioni retrò quella che il Byblos Art Hotel Villa Amistà ha organizzato per celebrare la notte di San Silvestro. A essere evocata sarà l’eleganza irriverente che caratterizzava moda e ritmi degli Anni ‘20 e ‘30 del Novecento, con la musica che farà da piacevole sottofondo a ogni momento della serata. A partire dall’aperitivo, dove, accompagnati dalle note di una band live, si gusteranno golosi finger food come Bon Bon di trota “oro” in cevice, Nuvola di scampo e cedro, Parmigiano soffiato, topinambur e paprika dolce, Sablé al pepe verde, granchio e sesamo, e Croccante di spinaci, cavolfiori e sesamo. Si entrerà nel vivo dei festeggiamenti con un ricco aperitivo composto da otto proposte, di cui tre preparate in cooking show: Ostriche rosa del Po, Coquille di Saint-Jacques e burro alla maître d’hotel, e Tartare di manzo ai profumi d’oriente. Quindi la cena placée con un menu speciale creato con gli icon dish dello Chef Mattia Bianchi: ouverture con Patata soffice all’olio, mazzancolle e profumi Mediterranei e Guancetta di rana pescatrice, ceci e limone, per proseguire con Ravioli all’astice, salsa all’arancia e caciucco di laguna e Risotto alle mandorle, scalogno e zafferano della Lessinia, mentre il secondo piatto è un Dentice di fondale, carciofi e salsa vin jaune. Chiude la cena un dessert a base di Clementine, gianduia e Recioto della Valpolicella.

Tra una portata e l’altra, piacevoli intermezzi artistici allieteranno la serata, mentre in attesa della mezzanotte tutti gli ospiti saranno invitati a riunirsi nella Salone da Ballo per assistere a uno spettacolo burlesque dell’artista Giuditta Sin, a cui è affidata tutta la parte artistica della serata. Dopo aver celebrato l’arrivo del nuovo anno come tradizione vuole, ovvero con Lenticchie di Castelluccio e cotechino, seguiti da uva e frutta secca, si ballerà tutta la notte con dj set e open bar.

Per vivere appieno l’esperienza tra arte e bellezza, Byblos Art Hotel Villa Amistà ha pensato anche a uno speciale pacchetto che esalta i cinque sensi e comprende: pernottamento in camere Art & Design (con prima colazione inclusa), l’evento di Capodanno e un gustoso Brunch Gourmet per il 1° gennaio. Costi:

Pranzo di Natale 95 euro a persona (bevande escluse)

Evento di San Silvestro 390 euro a persona (bevande incluse)

Pacchetto con pernottamento minimo 2 notti a partire da 1.400 euro

Ingresso / foto Ufficio stampa Byblos Art Hotel Villa Amista?