Al Tempio di Minerva di Marano di Valpolicella la Festa della Musica

Venerdì 26 luglio 2024, dopo il rinvio per maltempo dello scorso 21 giugno, torna la magia della musica Jazz all’area archeologica del Tempio di Minerva sul Monte Castelòn di Marano di Valpolicella (VR). L’associazione CTG Valpolicella Genius Loci organizza la quarta edizione di un concerto che fa parte del programma della Festa della Musica, una manifestazione promossa dal Ministero della Cultura che vuole celebrare ogni anno il solstizio d’estate, con migliaia di concerti gratuiti in tutta Italia e a cui aderiscono oltre 120 nazioni in tutto il mondo (https://www.festadellamusicaitalia.it/).

Dopo aver ospitato nelle edizioni precedenti artisti del calibro di Mauro Ottolini e Vanessa Tagliabue York, il concerto di quest’anno vedrà protagonista il progetto “Nòs”, con Silvania Dos Santos alla voce e percussioni, Giancarlo Bianchetti alla chitarra e percussioni e Ivan Tibolla alla fisarmonica e piano. La formazione presenterà un repertorio di composizioni della MPB – musica popular brasileira, dagli albori (Luiz Gonzaga, Pixinguinha), passando alla bossa nova di fine anni ’50 (Tom Jobin, Baden Powell), poi gli anni ’70, ’80 (Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso) e ’90 (Lenine, Chico Cesar), il tutto arrangiato per questa formazione.

L’evento è finanziato dal Comune di Marano di Valpolicella e da BCC Valpolicella Benaco ed è organizzato in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza e con la Pro Loco di Marano di Valpolicella. Il programma dettagliato della Festa della Musica prevede: