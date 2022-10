A Mezzane di Sotto la Festa del mosto

Una passeggiata tra le vigne di Mezzane, un'occasione unica per assaporare il mosto Ilatium accompagnato da calde castagne del territorio. L'evento è gratuito.

Per chi desidera è possibile prenotare una degustazione guidata da sommelier per conoscere e assaporare 4 vini Ilatium Morini in uno dei seguenti orari: ore 14, ore 16 e ore 18, costo 19 euro.

Per prenotare la degustazione: latiummorini@latiummorini.it - cell. 333 4793709.