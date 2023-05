Torna nel fine settimana la Festa Medievale del Vino Bianco Soave

Si è tenuta giovedì 18 maggio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero a Verona, la presentazione della “Festa Medievale del Vino Bianco Soave”, in programma a Soave dal 19 al 21 maggio. Entrando nelle mura della città, Borgo dei Borghi 2021-2022, gli ospiti saranno accolti nell’atmosfera del mercato medievale con accampamenti, armigeri, falconieri, tessitori, musici, frati erboristi e sbandieratori a rappresentare la vita quotidiana del tempo. Inoltre, le mura esterne saranno animate da tornei cavallereschi e giochi antichi, quali lo S-Cianco in collaborazione con l’Associazione Giochi Antichi di Verona. Per tutti i giorni di festa saranno attivi diversi stand gastronomici.

Tanti gli appuntamenti con l’arte, l’informazione e la cultura durante la kermesse. Oggi e domani, venerdì 19 maggio, si terranno laboratori e rappresentazioni teatrali a cura dell’Académie Internationale Des Arts du Spectacle de Versailles e ospitati dagli istituti scolastici locali e dalle vie e piazze del borgo. Dal 19 al 21 la chiesa di Santa Maria dei Padri Domenicani accoglierà la mostra “Il Castello scaligero: storia, restauro e memoria”, aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Diversi i concerti, nella tre giorni, che si terranno al duomo, a parco Zanella e in piazza Antenna.

Uno degli eventi più attesi è senz’altro la cerimonia di investitura delle “Castellane” e degli “Spadarini” dell’Imperial Castellania di Suavia, Confraternita enologica femminile, in programma a Palazzo del Capitano il 21 maggio alle 10.30. Il 20, invece, alle 10,30 sempre a Palazzo del Capitano, si terrà il convegno “Territorio e denominazione: proiettati verso il futuro”: un incontro con Emilio Pedron, enologo di fama internazionale, sul presente e il futuro del Soave Doc, dei Consorzi e delle Strade del Vino.

Da segnalare, infine, due ulteriori iniziative di questa edizione della Festa: quella degli studenti dell’istituto Dal Cero che, per il progetto promosso dal Comune di Soave “Il Mio Paese Piace”, gestiranno diversi info point dislocati nel borgo e il collegamento tra la Festa e la Sagra dei Bisi di Colognola ai Colli tramite il “Lupetto”, storico pulmino messo a disposizione da Atv. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Verona, Camera di Commercio di Verona, Coldiretti Verona, Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Pro loco di Soave, Consorzio Tutela Vini Soave, Associazione Strada del Vino Soave e Imperial Castellania di Suavia. Tra le cantine del territorio, hanno aderito: Cadis 1898, Balestri Valda, Corte Adami, Coffele, Del Castello, Mainente, Monte Tondo e Pieropan.

Il programma completo: https://www.comunesoave.it.

Programma Festa Medievale Vino Bianco Soave 2023 / Locandina Comune di Soave