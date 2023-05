La Festa della mamma al Mercato coperto di Campagna Amica

Le Domeniche dello Zecchino d'Oro e Coldiretti Verona festeggiano la Festa della Mamma con giochi, laboratori creativi, letture animate e con l'esibizione del Piccolo Coro Millenote (coro della Galassia dell'Antoniano di Bologna) prima della chiusura domenica 14 maggio.

DOVE? Galleria Filippini il Mercato Coperto di Campagna Amica, Via Macello, 5a, Verona

QUANDO? Sabato 13 maggio dalle 10:00 alle 16:30 e Domenica 14 maggio dalle 10:00 alle 17:00, leggi sotto per scoprire tutti i dettagli! Per info: bit.ly/425QD5L.

PROGRAMMA | Sabato 13 maggio | 10 - 16.30

10: apertura del Villaggio del bambino con le Mascotte dello Zecchino d'Oro! Dopo aver scattato un selfie con le mascotte i bambini potranno giocare con 3 diversi laboratori creativi:

GIOCO DELL’OCA GIGANTE: si vince sempre! GO!!

UN BRACCIALETTO PER TE MAMMA: laboratorio creativo con l’utilizzo del piccolo telaio. Realizzazione di un braccialetto!

NEL CUORE DELLA MAMMA: laboratorio creativo per creare un taccuino a cuore scintillante dove raccogliere tutti i pensieri per la propria mamma.

11: Buon compleanno Mercato Coperto di Campagna Amica! Una fetta di torta per tutti!

13: - VIENI A PRANZARE al Mercato Coperto di Campagna Amica: solo cibo a km0 stagionale per i migliori palati!

Dalle 14 alle 16: - Arriva saggia Celestina con le sue storie! Lettura animata di LA REGINA DEI BACI: una storia dedicata alle mamme di Kristien Aertssen, una storia tenera e insieme avventurosa: la piccola principessa a bordo del suo aereo rosso, si mette alla ricerca della Regina dei baci, scoprirà regni popolati da gatti parlanti, fiori bellissimi, storie ma soprattutto scoprirà che la Regina dei baci è ...

Non vi riveliamo il finale. Venite ad ascoltare!!!

16: - CHIUSURA Stand

PROGRAMMA | Domenica 14 maggio | 10 - 17

13: -VIENI A PRANZARE al Mercato Coperto di Campagna Amica: solo cibo a km0 stagionale per i migliori palati!

16: esibizione del Piccolo Coro Millenote, coro della Galassia dell'Antoniano di Bologna, e saluti! Grazie!

17: - CHIUSURA Stand

Per info: bit.ly/425QD5L