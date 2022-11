A Bovolone appuntamento con l’International world beer festival e l'International street food

Sarà Bovolone (Verona) ad accogliere l’International World Beer Festival e la sessantanovesima tappa della VI Edizione dell'International Street Food 2022, le più importanti manifestazioni itineranti esistenti in Italia, organizzate da Alfredo Orofino in collaborazione con la Proloco di Bovolone. Questa tappa, che vanta il patrocinio del Comune di Bovolone, vuole essere una vera e propria festa per tutti, con musica dal vivo e lunapark per i più piccoli. Inizierà venerdì 18 novembre alle 18, per proseguire sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 dalle ore 12 in Piazza Aldo Moro – (Piazzale Fiera).

Si tratta dei più grandi eventi itineranti di alta cucina, con birre e cibi dal mondo, che portano con sé tutti i profumi e i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale e internazionale. Sono previste 150 tappe in tutta Italia, con tanti ristoranti itineranti e chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina.

«Siamo felici del grande successo che i nostri chef stanno riscuotendo, la cucina, il cibo di strada e la buona birra fanno parte della nostra cultura. L'entusiasmo della gente, che è accorsa numerosa alle nostre tappe, ci ha riempito il cuore di gioia. Abbiamo accolto fino ad ora oltre quattro milioni di visitatori, arrivati per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro street food, all'insegna di tutti i cibi migliori di strada», afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food l’International World Beer Festival, soprannominato il “Re dello street food” e presidente dell’A.I.R.S. Associazione Italiana Ristoratori di Strada.

In questa sessantanovesima tappa ci saranno 30 stand con moltissime prelibatezze, fra le quali: panino con polpo, cucina messicana, arrosticini, hamburger di Angus, pulled pork, paella valenciana, arancini e stigghiola, gnocco fritto, griglieria bavarese, griglieria argentina, pizza fritta, porchetta di Ariccia, donuts americani, ciambelle fatte sul momento, cucina del Salento. Saranno anche presenti i birrifici, dove sarà possibile gustare dell’ottima birra artigianale: si va dal birrificio americano a quello di Praga, dal birrificio della Granda a quelli partenopeo e di Roma. A completare la ricca proposta di questa sezione sono i birrifici Toccalmatto, Paulaner, Montelupo, TreeBale, Caulier B four e Birroteca pugliese con birranova.

Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto è possibile gustare prodotti di Paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. Un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, senza dimenticare le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.