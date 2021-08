Festa Hippy di Verona Beat a Boscomantico con la vocalist Francesca Marastoni

Quale migliore scenario di un aeroporto per lanciare una nuova stella del firmamento canoro? La terza Festa Hippy di Verona Beat sabato sera, il 21 agosto 2021 alle ore 20.15, a Boscomantico sarà l’occasione giusta per unire gli esperti musicisti della Rugantino Band di Marco Attard alla fresca e notevole vocalist Francesca Marastoni, che ha avuto l’onore di partecipare ad “X Factor” ed alle eliminatorie del programma “Amici”di Maria De Filippi. Francesca, dopo aver studiato canto al Cim, alla Lizard e all’Accademia Superiore di Canto moderno con Karine Mensah, ha vinto diversi concorsi per nuovi talenti, come il Verona Talent Show e il Festival del Garda. Inoltre, ha partecipato al videoclip del brano White Niggas dei Soul System, vincitori di “X Factor Italia”. Un pezzo della fortunata trasmissione condotta da Alessandro Catellan su TV8 si unisce dunque a Verona Beat.

La Rugantino Band ha una storia ed uno spessore ben noti. Marco Attard (voce e chitarra), Ivo Borchia (tastiere e voce), Leonardo Ferrari (batteria), Marco Prando (basso) si stanno preparando ad essere protagonisti il 28 agosto per “Un caffé al Teatro Romano“ e si calano nella parte dei variopinti hippy in questa occasione. «Abbiamo voluto aggiungere una nuova importante contaminazione alla nostra Festa Hippy», spiega Giò Zampieri, «mescolando chi ha vissuto la rivoluzione culturale del Flower Power ed ha tramandato i valori universali di pace, amore e libertà, a chi vive oggi una situazione giovanile di difficoltà generale cercando di portare avanti assieme i valori descritti», aggiunge il promoter, che chiude ricordando che «abbiamo fortemente voluto la location di Boscomantico per la sua bellezza e la qualità del servizio. Per prenotare la cena musicale, telefonare al 348 6621113. Sono graditi elementi decorativi o di abbigliamento in tema figli dei fiori».

