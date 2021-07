Una serata da "figli dei fiori", Festa Hippy con la musica dei Flower Power

Dopo il Primo Raduno Hippy, organizzato all’inizio dell’anno scorso da Giò Zampieri e Renato Bernuzzi, il promoter Zampieri ripropone uno speciale di Verona Beat sabato sera, 10 luglio, alle 20: la Festa Hippy alla Locanda degli Scaligeri, un nuovo ristorante in centro a Verona, in Via Bentegodi 7.

I Flower Power (capitanati da Fabien Generation, già cantante dello Yourp Group che aprì i concerti italiani di Blues Brothers e Ray Charles) sono i protagonisti musicali dell’evento.

Gli Yourp, rhythm'n blues band, nascono nel 1986 su iniziativa di Paolo Magnani e Francesco Bresolin. Mentre la nuova band di Fabien è formata dal leader cantante e chitarrista, da Andrea Strazieri (batteria), Nicola Dal Corso (basso), Gianluca Rama (chitarra), Moreno Piccoli (tastiere), Debora Farina (voce) ed è specializzata nel riprodurre la fantastica atmosfera del periodo tra il 1966 ed i primi anni Settanta.

Un momento storico in cui la fantasia e la creatività artistica cercarono di imporsi pacificamente. Infatti, il movimento hippy nacque per opporsi attivamente alla guerra del Vietnam con iniziative eclatanti, come bruciare le lettere di chiamata alle armi. La paternità dello slogan "Flower power" venne accreditata al poeta Allen Ginsberg, che la coniò nel 1965.

Alla cena di sabato alla Locanda degli Scaligeri è consigliato indossare almeno un elemento che ricordi i "figli dei fiori".

Per prenotare chiamare il 348 6621113.

