Musica e divertimento per tutti con la grande festa "Halloween in Bussolengo"

Al via il calendario di “Autunno a Bussolengo 2022” per celebrare la stagione con i suoi prodotti tipici, i piatti della tradizione, tanta musica e divertimento per tutti.

Si parte il 31 ottobre con “Halloween in Bussolengo”, che si terrà presso la sala polivalente ex bocciodromo in Strada di San Vittore. Dalle 17 alle 19 divertimento assicurato per i più piccoli con tante attrazioni: trucca bimbi, gonfiabili, maghetto e giocoliere, zucchero filato e cioccolata calda offerta.

Dalle 18 alle 22.30 cena a tema Halloween, con piatti in stile teutonico e un menù dedicato per i bambini. È possibile prenotare il proprio posto su questa pagina (la prenotazione non è obbligatoria). Dalle 21 ci sarà inoltre spazio per la buona musica live con la Diapason Band, tribute band di Vasco Rossi che farà cantare e ballare tutti e a seguire dj set con animazione “Istinto The Wild Party - Halloween Time '90”.