Festa Green al Parco Santa Teresa

Nell’ampio panorama di eventi promossi dall’Università di Verona e Comune di Verona per la èVRGreen Week: Capitale Naturale, domenica 9 giugno 2024 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00, Nuova Acropoli Verona OdV con la Rete “Un parco per tutti” realizzerà per tutti i cittadini attività e laboratori gratuiti a tema Natura ed Ecologia nel cuore verde del Parco Santa Teresa di Borgo Roma a Verona.

Il Progetto èVRgreen Week è stato realizzato dall’Università di Verona in collaborazione con il Comune di Verona e l’Università di Padova per il monitoraggio e l’implementazione del capitale naturale della città ed è sostenuto dalla Fondazione Cariverona.

Il programma della giornata:

Ore 10:30 Pulizia Ecologica del Parco con Nuova Acropoli

Ore 10:30 Circle Drumming: alla scoperta del ritmo e delle percussioni, a cura del Prof. Pietro Micheletti

Ore 11:30 Letture Animate per bambini e famiglie presso la Bibliomobile di Nuova Acropoli

Ore 16:00/19:00 GIROABITO Swap Party di Legambiente - Verona: un evento di scambio abiti di adulti e bambini per una moda più sostenibile.

Dalle 16:00 alle 18:00: ritiro di abiti usati

Dalle 18:00 alle 19:00: scambio degli abiti usati

Ore 17:00 Pulizia Ecologica del Parco con Nuova Acropoli

Ore 17:00 Laboratorio Ecologico per bambini “Il bosco” con Nuova Acropoli

Ore 18:00 Inaugurazione Percorso degli Alberi del Parco Santa Teresa per tutti i cittadini: Mappatura delle Piante del Parco con l’Agronomo Paolo Granetto, Nuova Acropoli e l’ITES L. Einaudi

Come consuetudine da parte di Nuova Acropoli di sensibilizzare la cittadinanza ad una partecipazione attiva nella vita e nella cura della città, saranno tutti invitati, adulti e bambini, ad una Pulizia Ecologica del Parco con due possibilità di orario: una alle ore 10:30 e l’altra alle ore 17:00, con l’intento di dare ognuno il proprio contributo anche con un piccolo gesto, dando l’esempio a coloro che, passeggiando per il parco, sosterranno nell’area giochi o su una panchina per chiacchierare. Grazie alla gentile partecipazione di Accademia 19, la giornata non sarà colorata solo dal verde delle attività più ecologiche, ma è previsto anche un Laboratorio Musicale dedicato a persone di tutte le età e che catapulterà grandi e piccini nel magico mondo delle percussioni. A guidare questo laboratorio fatto di ritmo e musicalità sarà il Maestro Pietro Micheletti e l’appuntamento è alle ore 10:30.

Alle 11:30 tutti i bambini potranno assistere alle Letture Animate presso la Bibliomobile di Nuova Acropoli Verona OdV, una Biblioteca su ruote realizzata in legno, presso cui i volontari racconteranno storie e fiabe. Nel pomeriggio invece, alle ore 17:00, oltre alla seconda Pulizia Ecologica del Parco, i volontari di Nuova Acropoli Verona OdV realizzeranno un Laboratorio Ecologico per bambini dal titolo “Il bosco”: essi avranno a disposizione fogli, cartoncini, tempere e colori per realizzare il loro personale “bosco” e dare libero sfogo alla creatività divertendosi insieme.

Per l’intero pomeriggio inoltre, dalle 16:00 alle 19:00 Legambiente - Verona organizza GIROABITO, un vero e proprio “Swap Party” in cui chiunque potrà scambiare vestiti usati (sia per adulti che per bambini). L’intento è quello di offrire l’opportunità di un approccio alla moda più equo e sostenibile e promuovere una cultura basata sul riuso offrendo un’alternativa alla fast fashion. Dalle 16:00 alle 18:00 verranno ritirati gli abiti usati e dalle 18:00 alle 19:00 inizierà lo scambio!

Infine, alle ore 18:00, proprio per unirsi allo spirito della VRGreen Week di sensibilizzare e promuovere lo sviluppo di aree verdi in città in quanto luoghi che contribuiscono al miglioramento della qualità di vita di ognuno, i volontari di Nuova Acropoli Verona OdV hanno pensato di offrire un percorso guidato alla scoperta degli alberi del Parco Santa Teresa, di cui è stata realizzata una vera e propria mappatura. Infatti, fin dallo scorso novembre 2023 Nuova Acropoli ha avviato un progetto di “Mappatura delle piante del Parco S. Teresa” insieme ai ragazzi di due classi seconde dell’Istituto Tecnico Economico Statale “L. Einaudi” i quali, guidati dalla Prof.ssa Olimpia Rad e con l’appoggio della Dirigente Scolastica Carla Vertuani, hanno ricercato origini, caratteristiche e curiosità legate a poesia, arte, letteratura e tanto altro relativamente ad ogni specie presente nel verde del Parco. I volontari di Nuova Acropoli hanno poi tradotto il materiale ricercato in schede internet accessibili tramite smartphone attraverso la scansione di QR Code apposti su ciascun albero. I ragazzi hanno inoltre realizzato piccoli quiz sugli alberi, con cui i cittadini potranno cimentarsi e divertirsi per mettersi alla prova. Il progetto ha visto inoltre la collaborazione del Comune di Verona - Assessorato Politiche giovanili e di partecipazione, Pari opportunità. Proprio al fine di inaugurare questo percorso tra le moltissime specie del Parco Santa Teresa, domenica 9 giugno alle ore 18:00 i cittadini saranno guidati dai volontari alla scoperta di questa splendida ricchezza che il quartiere di Borgo Roma ha da offrire.

Informazioni e contatti

L’intero evento sarà ad ingresso libero ed è aperto a tutti. Da quattro anni Nuova Acropoli Verona OdV e la Rete “Un parco per tutti”, di cui fanno parte associazioni e cooperative di Borgo Roma, contribuiscono alla cura e alla riqualificazione del Parco Santa Teresa, area verde con cui hanno stretto un patto di sussidiarietà con il Comune di Verona. Obiettivo dell’iniziativa, come di molte altre iniziative già realizzate negli ultimi anni, è quello di sensibilizzare le persone all’amore e alla cura nei confronti della natura, imparare a rispettarla e a fare ognuno la propria parte per rendere la nostra grande “casa” un luogo migliore in cui vivere.

Per informazioni su questo e altri eventi di Nuova Acropoli Verona OdV, è possibile consultare il sito https://www.nuovaacropoli.it/programma-delle-attivita/verona oppure rivolgersi al numero 380 768 9599 o via mail a verona@nuovaacropoli.it.