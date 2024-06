Musica, incontri spettacoli e stand gastronomici per la nuova edizione della grande festa "Golosine37136"

La Festa della Parrocchia Santa Maria Assunta torna anche quest'anno con un programma ricco e variegato. In programma nove serate di incontri, danza, concerti, teatro e stand gastronomici che animeranno via Caccia e il quartiere di Golosine per oltre una settimana da sabato 8 a domenica 16 giugno.

La 19ma edizione della manifestazione prenderà il via sabato 8 con una serata di grande importanza in cui il Vescovo di Verona Domenico Pompili e Padre Alex Zanotelli riprenderanno alcuni dei temi oggetto della visita di Papa Francesco con “Arena di Pace”. Nel corso dell’incontro, moderato dal veronese don Giuseppe Pizzoli, Direttore della Fondazione Missio della Cei, verranno tracciate le prospettive del progetto e i tavoli di lavoro avviati sul tema della pace.

Il programma degli spettacoli proseguirà con numerosi appuntamenti:

Domenica 9 giugno: Roberto Balbo, cantautore vicentino, presenterà lo spettacolo "Qui dove il mare luccica", un tributo ai grandi cantanti italiani come Lucio Dalla, Gino Paoli, Franco Califano e Rino Gaetano.

Martedì 11 giugno: concerto ideato da Giannantonio Mutto in onore di Burt Bacharach.

Mercoledì 12 giugno: serata dedicata a Michele Merlo, in collaborazione con le associazioni Romantico Ribelle, Play2Give e Givova. Musicisti e cantanti celebreranno il giovane artista prematuramente scomparso nel 2021.

Venerdì 14 giugno: funky show dei September Groove, appuntamento diventato negli anni una vera e propria leggenda della festa.

Domenica 16 giugno: chiusura con "Bartali", spettacolo teatrale sul grande campione di ciclismo, interpretato da Ubaldo Pantani con musiche originali di Felicity Lucchesi.

Non solo festa, perché Golosine 37136 si contraddistingue per alcune numerose scelte etiche: fin dalla prima edizione gli organizzatori hanno scelto di offrire gratuitamente acqua di rubinetto grazie alla collaborazione con Acque Veronesi. Inoltre, la manifestazione ha adottato la raccolta differenziata al 100%, la pasta equo-solidale di Libera Terra e posateria lavabile e riutilizzabile. È confermata anche la presenza di una cucina "gluten free" per favorire celiaci e intolleranti al glutine.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e si svolgeranno nelle aree allestite in via Caccia e nel piazzale della parrocchia di Santa Maria Assunta, dove ogni sera, a partire dalle ore 19.30, saranno attivi gli stand gastronomici.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Verona - Assessorato al Decentramento, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta in Golosine e l'Associazione NOI - Circolo VR11 Golosine.

Per ulteriori informazioni: www.golosine37136.it.