Dal 29 al 31 luglio 2022 è in programma la Festa degli Gnocchi di Malga a Valdiporro, frazione di Bosco Chiesanuova in via Berto Barbarani. Presente una tensostruttura di 800 metri quadrati e 500 posti al coperto. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

Gli stand enogastronomici saranno aperti venerdì e sabato dalle ore 18.30. Domenica dalle 11.30 per il pranzo e dalle 18.30 per la cena.

Il programma