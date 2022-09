​Festa di fine estate a Verona in Borgo Nuovo

A Borgo Nuovo si fa festa. Il 30 settembre e l'1 ottobre 2022 tante attività nelle aree verdi di fronte alla scuola elementare dall’Oca Bianca in via Selinunte 70. Due giornate di iniziative aperte a tutti, organizzate nell'ambito del Progetto S.T.E.P.S. del Comune di Verona.

Tra i temi affrontati, quello della cittadinanza attiva, attraverso due workshop di autocostruzione: “Do your step” e “Suddenly…home”, per far approcciare i cittadini al concetto di essere protagonisti nella loro città e artefici di iniziative a vantaggio di tutta la comunità. I workshop saranno guidati da architetti esperti nelle pratiche di autocostruzione. L’iscrizione è obbligatoria al link: https://bit.ly/3wZ7TvQ entro il 27 settembre ore 12. Ad ogni partecipate verrà offerto un buono spesa di 15 euro presso EuroSpin e un coupon per 2 ingressi nei musei cittadini.

L'iniziativa viene proposta ad accesso gratuito nell'ambito del progetto S.T.E.P.S. del Comune di Verona