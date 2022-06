Sul lungolago Regina Adelaide a Garda torna la Festa delle fate

La Festa delle Fate torna sul lungolago Regina Adelaide a Garda dal 17 al 19 giugno. Venerdì dalle ore 19 alle ore 22.30 si può passeggiare tra il numeroso e variopinto mercato composto da artisti, autori e artigianato dove i miti e le leggende delle culture celtiche e norrene si alternano a stand divinatori dove sarà possibile effettuare la lettura dei tarocchi, delle rune e avvicinarsi alle pratiche olistiche.

Sabato dalle ore 11 alle 23 il lungolago si anima ancora di stand dove trovare fate e draghi di resina, pietre dure, candele, lampade di sale, incensi, action figure, origami, lanterne di cera, erbe officinale e autori disponibili a raccontare le loro storie. Alle ore 16.30 presso lo stand di Camilla, inizia il laboratorio creativo per bambini per dare origine a bellissime bacchette magiche colorate e dalle 17, Roberto Fontana propone lezioni di scrittura elfica presso il suo stand. Il bellissimo gazebo sull’acqua diventa ancora una volta il tempio della celebrazione del Matrimonio Elfico, l’incantevole rituale che unisce il mondo delle leggende nordiche all'atmosfera fantasy dell’evento, che si svolge sabato 18 giugno dalle 19.30 e tutti coloro che fossero interessati a celebrare il proprio matrimonio possono prenotarsi all’apposito punto informazioni presso lo stand di Simona Cremonini.

Nonostante le date della Festa delle Fate quest'anno non coincidono con il Solstizio d’estate, come ogni anno ci siamo preparati a celebrare la ricorrenza con la suggestiva accensione del Fuoco Sacro, per dare il nostro caloroso benvenuto alla nuova stagione. Questo rito propiziatorio, diffuso fra i popoli fin dall’antichità, accompagna i partecipanti in un percorso di liberazione interiore, restituendo al fuoco dubbi e paure: pertanto, sabato 18 alle ore 22.30, con il fuoco acceso festeggeremo la potenza del sole, la luce e l’inizio dell’estate.

Domenica alle 10 inizia una nuova giornata magica e già alle 11.30 e successivamente alle 14.30, Camilla aspetta i bambini per un'altra sessione di laboratorio creativo mentre alle 14 l’appuntamento è allo stand di Roberto Fontana per assistere a un laboratorio di body writing. Per chi si è perso l’incantevole rituale del Matrimonio Elfico serale, torna la possibilità di celebrarlo domenica 19 giugno dalle 15 alle 16.30, prenotandosi all’apposito punto informazioni presso lo stand di Simona Cremonini. Durante tutta la durata della manifestazione, coloreranno il parco vicino all’arena del drago gli stand truccabimbi, i giochi da tavolo, i laboratori creativi per bambini. Domenica alle ore 17 all’arena del drago, torna il tanto atteso appuntamento con il contest cosplay: un'occasione imperdibile per grandi e piccini di sfidarsi nell'impersonare il proprio personaggio preferito, scelto tra fumetti, manga, film, videogiochi, davanti agli obiettivi di fotografi professionisti, che sono a disposizione per immortalare momenti nella splendida cornice naturale del Lago di Garda.

Le novità di quest’anno sono: Domenica 19 giugno alle ore 16.30 incontro presso lo stand di Camilla per dare vita alla creazione di gruppo del Mandala della Dea Madre, usando elementi della natura (rami, foglie, fiori, sassi, pietre). Una forma di meditazione creativa di gruppo dove ognuno mette il proprio intento o desiderio nelle mani di Madre Natura. Nel parco all’ombra degli alberi, oltre alla lettura dei tarocchi, delle carte e delle rune, ci si può arricchire con una consulenza di oli essenziali, ci si può perdere nella cristalloterapia, nei trattamenti energetici, sabato 18 alle ore 21 e domenica 19 alle ore 17.30 si svolge per la prima volta il Rito per stimolare ricordi di vite precedenti, presiede Federico Diamanti. Attraverso il rituale stimoliamo sogni significativi su chi siamo stati perché ogni elemento sognato è un pezzo del misterioso puzzle del nostro essere.

INGRESSO GRATUITO E GLI AMICI A 4 ZAMPE SONO I BENVENUTI

Web: www.lafestadellefate.it - www.facebook.com/lafestadellefate

Gli ORARI DEL MERCATO FANTASY sono: Venerdì 17 giugno h. 19 – 22.30. Sabato 18 giugno h. 11 – 23. Domenica 19 giugno h. 10 – 19.