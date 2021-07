Gli eventi della Festa d’Estate di Bussolengo con la Mostra delle Pesche

La Festa d’Estate torna a Bussolengo con tanti eventi e la consueta Mostra delle Pesche, frutto simbolo del territorio che si susseguiranno dal 29 luglio fino al 16 agosto.

Si parte il pomeriggio del 29 luglio con una new entry nel programma, l’iniziativa Acquista un tesoro e aiuta la scuola!: un’asta con i disegni realizzati dai bambini di Bussolengo, il cui ricavato sarà destinato alle scuole.

Dal 20 al 27 luglio i disegni saranno pubblicati sulla pagina Facebook della Proloco di Bussolengo, attraverso la quale tutti potranno offrire un contributo per acquistare il disegno che preferiscono (per farlo basta lasciare un commento sotto il post dedicato). Il 28 verrà comunicato l’esito dell’asta e il 29 verrà allestita in Piazza XXVI Aprile la mostra dei disegni, con la consegna del tesoro che i ragazzi si sono aggiudicati durante l’asta.

Venerdì 30 luglio torna uno degli appuntamenti più attesi “Profumo di pesca: cenando in Mazzini IV edizione”: la lunga tavolata sotto le stelle che attraverserà tutto Corso Mazzini. I partecipanti potranno assaggiare le specialità di un menù a base di pesca con l'accompagnamento musicale di Paolo Zanarella, che si esibirà ne “Il pianista fuori posto”. I posti per la cena sono limitati, i biglietti, fino ad esaurimento, si possono acquistare online su www.bestplan.it/cenandoinmazzini, oppure presso il Bar Cappelleria, il negozio Mad Mode Abbigliamento e la Tabaccheria Castioni. Il prezzo è di venticinque euro, dodici per i ragazzi fino a 12 anni. In caso di maltempo la cena verrà spostata al Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo, in Via Molinara 50.

La serata proseguirà alle 22:00 con la rassegna musicale “Sanremo Story: le più belle canzoni dagli anni ‘60 ad oggi”, un viaggio fatto di musica attraverso la storia del Festival della canzone italiana, condotto da Franco Dal Mas in Piazza XXVI Aprile, con la partecipazione della cantante e direttrice artistica Monia Santoni e degli artisti Stefania Parisotto, Gaia Maestrelli, Roberto Ardau, Roberto Genovesi e Giancarlo Gamba.

Sabato 31 luglio alle 21:00, la serata si animerà con la presentazione del nuovo album della band TrentA, Pandemy, con la partecipazione di Serafino Rudari, artista locale di fama internazionale. Uno show musicale e visivo che racconta il giorno, in momenti, in luoghi, nella semplicità e nella bellezza di una giornata. La band è formata da Andrea Pimazzoni a piano e tastiere, Andrea Veronesi alla chitarra, Serafino Rudari ai synth e sequencer, Andrea Pimazzoni ai sax e ottoni. La performance verrà arricchita dagli effetti video realizzati da Glitch Studio.

Domenica 1 agosto dalle 9:00 esposizione delle foto storiche della Mostra delle pesche in Piazza XXVI Aprile e mostra di pittura di artisti locali in Corso Mazzini. Alle 10:30 le autorità si ritroveranno in piazza per l’inaugurazione della 47esima Mostra delle pesche, frutto simbolo ed eccellenza del territorio, che si snoderà tra Piazza XXVI Aprile e Corso Mazzini. Mostra delle pesche che quest’anno si presenta con una grande novità: saranno infatti ben otto i comuni della provincia che parteciperanno.

Nella stessa giornata avrà luogo inoltre un evento di portata internazionale: la XII edizione del Festival Internazionale di Chitarra e Arpa, nella suggestiva cornice di Villa Spinola. Si parte alle 11 con l’apertura della mostra di liuteria, accompagnata dal concerto di inaugurazione dell’evento. Alle 16.30 si prosegue con l’esibizione dell’orchestra “Corde Celtiche”, insieme a solisti di chitarra, arpa e violino. Alle 17.30 verranno consegnati i premi “Borsa di studio” e “Musicista Virtuoso”, conferiti dall’associazione e scuola di musica “I chitarrissimi”. Gli eventi in Villa Spinola si concluderanno alle 18:00 con il seminario-concerto di Stefano Lanza e Anastasia Brugnoli, che si esibiranno in “Duo We Are Two Dots: Basso elettrico e voce. Come arrangiare una canzone pop per una formazione minimale”. Gran finale alle 21:00 in Piazza XXVI Aprile con il “Concerto Serale per Arpa e Chitarra”, durante il quale si esibiranno artisti di calibro internazionale, tra i quali il chitarrista di danze del ‘900 Francesco Scelso, Adriano Sangineto all’arpa creativa, Andrea Valeri con la sua chitarra fingerstyle, il tutto sotto la direzione artistica di Monica Bulgarelli.

Dal 29 luglio all’1 agosto, sarà sempre possibile cenare presso gli stand enogastronomici allestiti a partire dalle 19:00 in Piazza della Libertà.

Il 2 agosto spazio al concerto di Mito’s Pop Simphony Orchestra, ospitato dal Mercato Ortofrutticolo in Via Molinara 50 alle 21:00. Il tema dell’esibizione sarà “Colonne sonore and the greatest hits”, con la direzione di Pietro Salvaggio e la voce di Veronica Granatiero. A partire dalle 19:00 sarà inoltre possibile cenare presso il Ristobar Principesca.

Infine lunedì 16 agosto si terrà il San Rocco Music Festival. Alle 19:00 la Santa Messa in Via Piorta, di fronte al Capitello di San Rocco, mentre alle 21:00 musica dal vivo con gli SmogMagica e il loro “Uno sguardo verso il cielo”.

