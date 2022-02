Riapre il fantastico Parco Giardino Sigurtà: ingresso omaggio per le donne in occasione dell'8 marzo

Il 6 marzo 2022: adulti 15,50 euro - ragazzi (5-14 anni) 8,50 euro | Il 7 e 8 marzo 2022: ingresso gratuito per le donne e biglietto ridotto per gli uomini a 11,50 euro

Prezzo Il 6 marzo 2022: adulti 15,50 euro - ragazzi (5-14 anni) 8,50 euro | Il 7 e 8 marzo 2022: ingresso gratuito per le donne e biglietto ridotto per gli uomini a 11,50 euro

Domenica 6 marzo 2022 riapriranno i cancelli del Parco Giardino Sigurtà: dopo la chiusura stagionale appuntamento da non perdere per una passeggiata nel verde tra i boschi, i prati e i primi accenni di fioriture. Sarà l'occasione per una camminata rigenerante oppure per una pedalata lungo il percorso dedicato (il Parco sorge a 2 km dalla ciclabile Mantova-Peschiera del Garda) o per un tour a bordo del trenino panoramico o dei golf-cart elettrici per chi non vuole rinunciare alla comodità. Divertitevi a scattare selfie tra gli angoli più suggestivi e condivideteli sui social con l'hashtag #parcosigurtà.

Ingresso omaggio per le donne il 7 e l'8 marzo 2022

Lunedì 7 marzo e martedì 8 marzo 2022 saranno due giorni dedicati alla "Festa della Donna" presso il Parco Giardino Sigurtà: in queste date tutte le visitatrici, dalle bambine alle meno giovani, potranno entrare gratuitamente al Giardino e celebrare insieme la festa a loro dedicata e l'arrivo della primavera. Sarà l'occasione per regalarsi un selfie con la propria migliore amica sulla torre del labirinto, oppure scoprire con la nipotina gli animali della fattoria o accompagnare la nonna, mamma, sorella in un tour tutto al femminile scegliendo tra il trenino panoramico o il golf-cart elettrico. E poi scorgere qua e là nei 600.000 metri quadrati del Parco l'arrivo della primavera, come la Forsizia dai colori giallo - zolfo e i primi cenni di "Tulipanomania", l'imperdibile fioritura di oltre un milione di tulipani che muscari, giacinti e narcisi colorerà i manti erbosi e i boschi del Parco nei mesi di marzo e aprile.

Ci sarà un pensiero anche per gli uomini che visiteranno il Giardino in compagnia di una donna: avranno diritto infatti ad un biglietto a tariffa ridotta (11,50 euro anziché 15,50 euro). Per accedere al Parco non è necessaria la prenotazione.

Informazioni e contatti

Web: https://www.sigurta.it/welcome