Oppeano, Festa della Donna: gli appuntamenti dedicati al mondo femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2021, l’Amministrazione comunale – Assessorato alle Pari Opportunità, propone nel mese di marzo una rassegna di eventi dedicati al mondo femminile. Si inizia venerdì 5 alle ore 20.30 con “Nate libere. Un percorso di lettura per la Festa della Donna”: un viaggio tra i grandi romanzi scritti e dedicati alle donne, per una serata speciale che ricordi come l’8 marzo possa essere celebrato tutti i giorni dell’anno. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube “Comune Oppeano” a questo link ed è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica di Oppeano e la Cooperativa Gradiente. Vi è inoltre la collaborazione dell’Associazione “La Tela di Leo” di Legnago. Tra le lettrici volontarie saranno presenti Cristina Servidio, presidente dell’associazione e la giornalista Jessica Cugini di Nigrizia, che leggerà un testo ricordo dedicato alla pastora etiope-trentina Agitu Gudeta ( bit.ly/2YXHgX3 ).

A seguire lunedì 8 alle ore 20.30 si terrà il 1° appuntamento coi “Percorsi di… rilassamento”, proposti da “Percorsi Psicologici Verona” con la Dott.ssa Fatima Tarollo (durata 1 ora). 2° appuntamento mercoledì 10 marzo alle ore 20.30 con la Dott.ssa Federica Merlini (durata 1/2 ora) e 3° venerdì 12 marzo alle ore 20.30 ancora con la Dott.ssa Federica Merlini (durata 1/2 ora). Gli eventi si terranno in diretta streaming sulla pagina Facebook “Percorsi Psicologici Verona” ( @percorsipsicologiciverona ) .

Il progetto dedicato al “Relax” è innovativo: le psicologhe Fatima Tarollo e Federica Merlini proporranno ai partecipanti alcune tecniche di rilassamento di cui poter fruire nella quotidianità. In particolare la dott.ssa Tarollo presenterà alcune fasi del Training Autogeno, mentre la dott.ssa Merlini si occuperà di Rilassamento Isometrico Rapido. Le dirette si terranno sulla pagina dei Percorsi Psicologici ma verrà anche condivise con link sulla pagina Facebook del Comune di Oppeano e successivamente saranno pubblicate sulla pagina YouTube dello stesso. Si ricorda che il gruppo “Percorsi Psicologici Verona” ha già presentato un ciclo di incontri aperti alla popolazione nel nostro Comune nel 2019, in auditorium.

Infine martedì 9 marzo alle ore 20,30 sul canale YouTube del nostro Comune a questo link potrete trovare l’interessante video “Fatti bella… per te!” – una MakeUp Lesson con Sara Dalla Bà che vi insegnerà un trucco perfetto, a prova di mascherina! Sara Dalla Bà è MakeUp Artist e consulente di Armocromia.

Vi aspettiamo numerosi in collegamento on-line per questi 5 interessanti appuntamenti dedicati a tutte le donne, in occasione della loro festa! Tutti gli eventi sono gratuiti.