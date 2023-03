Nuova Acropoli Verona presenta "L'energia delle donne"

Nuova Acropoli Verona O.d.V., Le Fate ONLUS e Accademia 19 realizzano per il 10 marzo 2023, dalle 16.30 alle 19, un pomeriggio di condivisione per celebrare le donne all’interno dell’iniziativa comunale 8 marzo 2023. “La Rivoluzione è Donna”. Per celebrare tutte le donne ed i valori femminili senza tempo, Nuova Acropoli Verona O.d.V., Le Fate ONLUS e Accademia 19 si uniscono per dare vita ad un evento dal titolo “L’Energia delle Donne”, che si svolgerà il 10 marzo 2023, presso il Centro Culturale 6 Maggio 1848, dalle ore 16.30 alle ore 19.

L’invito è rivolto a tutte le donne, gli uomini e i bambini, desiderosi di trascorrere un pomeriggio di merenda e condivisione, animato da laboratori ed attività di vario genere: dal cucito peruviano ai balli dello Sri Lanka, dal thè marocchino alla poesia afghana ed al Coro interculturale di Casa di Ramia. Lo spazio dedicato ai più piccoli li coinvolgerà in letture animate e in un laboratorio musicale ideato ad hoc per loro. Nuova Acropoli Verona O.d.V., Le Fate ONLUS e Accademia 19 hanno organizzato l’attività con l’idea di mettere a disposizione abilità e capacità di donne di varie culture, con l’obiettivo di esaltare le migliori qualità femminili, per un arricchimento reciproco e generoso.

Un evento unico per celebrare l’Energia delle Donne in tutti i suoi meravigliosi aspetti, attraverso i profumi ed i colori dei diversi paesi e culture. L’evento è inserito nel programma della manifestazione 8 Marzo 2023 "La Rivoluzione è Donna", promossa dagli Assessorati alla Parità di Genere e alle Pari Opportunità.



Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando), oppure direttamente al numero 380 768 9599 (telefono – sms – whatsapp), o ancora via mail a verona@nuovaacropoli.it. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito www.nuovaacropoli.it.

Nuova Acropoli Verona O.D.V. è un'associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato, iscritta al R.U.N.T.S. nazionale n° VR0617 e aderente alla Federazione del Volontariato di Verona. È presente da più di trent’anni in città ed opera nel settore culturale, organizzando corsi di filosofia, conferenze, seminari e visite guidate; è attiva poi nell’ambito dell’ecologia e della protezione civile, tramite corsi di formazione, interventi in calamità nazionali ed internazionali, pulizie ecologiche. Infine, opera nel sociale organizzando feste ed animazioni per bambini ed anziani in situazioni di disagio. Da tre anni ha stipulato un patto di sussidiarietà con il Comune di Verona per la valorizzazione del Parco Santa Teresa. Nuova Acropoli è presente da 63 anni in più di 60 Paesi del mondo e in dodici città italiane.