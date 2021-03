Festa della donna a Bovolone: "Quello che le donne #smartshow"

Il Comune di Bovolone adegua alle esigenze del contenimento della pandemia anche la ricorrenza dell'otto marzo; nessuna manifestazione in presenza sarà possibile, tuttavia non si rinuncia a celebrare la festa della donna, sia pure con le modalità “smart” consentite dai canali social. L'appuntamento è per sabato 6 marzo, a partire dalle ore 18 con “Quello che le donne #smartshow”; si tratta di un format di tipo televisivo, un salotto di discussione, di dibattito, di racconto a distanza, nell'allestimento di Ippogrifo Produzioni.

Scritto e diretto da Alberto Rizzi, lo spettacolo condurrà il pubblico lungo un percorso che traccia la storia delle donne dal mito antico all'attualità, in chiave divulgativa e leggera. Chiara Mascalzoni, attrice, interpreterà poesie e testi a tema, mentre l'accompagnamento musicale sarà affidato ad Andrea Manganotto e a Jessica Grossule.

«L'Amministrazione ha voluto dare un segnale di presenza e di partecipazione, malgrado le difficoltà del momento, – osserva l’assessore alle Pari opportunità Giuliana Cavallaro – purtroppo le donne, con il confinamento e le restrizioni imposte dalla pandemia, hanno pagato il conto più salato; a loro è toccato il carico più pesante in termini di perdita di posti di lavoro, di fatica nell'accompagnare i figli in un percorso scolastico irto di ostacoli, di impegno nel far fronte alle difficoltà delle rispettive famiglie in un anno così complicato. Per non parlare – continua Cavallaro - dell'aumento esponenziale dei casi di violenza e dei femminicidi che sono all'ordine del giorno».

L'obiettivo pertanto è quello di regalare un momento di leggerezza e di condivisione a tutte le donne che quest'anno dovranno rinunciare a riunirsi ed aggregarsi; il pubblico potrà seguire l'evento in diretta attraverso il gruppo Facebook “Quello che le donne”, appositamente creato; lo spettacolo rimarrà disponibile sui canali social per 24 ore.