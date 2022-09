Festa di Tutti i Colori con tutti gli amici del Parco Santa Teresa

Nell'ambito del progetto "Un Parco per Tutti", Nuova Acropoli Verona organizza per sabato 24 settembre un evento rivolto a tutta la cittadinanza e che coinvolge attivamente le comunità di varie provenienze geografiche residenti in Borgo Roma.

A conclusione delle numerose attività realizzate nel Parco Santa Teresa durante l'estate, l'organizzazione di volontariato Nuova Acropoli Verona organizza la Festa di Tutti i Colori, un evento che viene riproposto dopo il successo della prima edizione dello scorso anno. L'attività rientra nel Patto di Sussidiarietà stipulato nel 2019 con il Comune di Verona ed è in programma sabato 24 settembre dalle 11 alle 19 nel parco di Via Ongaro.

«La festa nasce per valorizzare l'unione tra le varie etnie che vivono quotidianamente il parco - ha affermato Stefano Musante, presidente di Nuova Acropoli Verona - e per coinvolgere tutte le persone che ogni giorno rendono viva quest’area: bambini che giocano, giovani che corrono e si allenano, anziani che passeggiano e si godono il verde».

Caratteristica della festa, infatti, sarà proprio la partecipazione attiva di tante realtà che orbitano attorno al parco e lo arricchiscono con la loro presenza: interverranno non solo varie associazioni, cooperative ed enti presenti sul territorio, ma anche cittadini che spontaneamente hanno aderito all’invito di portare un assaggio della propria cultura, o semplicemente una loro abilità. Sarà possibile assaggiare piatti tipici di vari paesi, partecipare a laboratori di cucito, o semplicemente ammirare gli abiti tipici di alcune popolazioni. Inoltre, sono previste le esibizioni degli atleti che quotidianamente si allenano al parco e che incanteranno i presenti con le loro acrobazie. Non mancheranno neppure danze popolari e balli di gruppo, che coinvolgeranno i presenti, e una serie di attività per i bambini, che sono sempre protagonisti al parco. Infine, saranno presenti tavoli da ping-pong e biliardini per potersi dilettare.

Al mattino, dalle 11, sono in programma danze popolari, laboratori per bambini, pulizia e attività ecologiche. Sarà inoltre presente la bibliomobile per il prestito libri. Nel pomeriggio le attività riprendono alle 16 con le danze popolari, la bibliomobile e i gazebi con artigianato etnico. Alle 17 ci saranno laboratori per i bambini del parco e una gara di calistenichs, con relativa premiazione alle 18. Alle 18.30 invece è previsto un momento di condivisione con la cittadinanza e, a seguire, un aperitivo.

L’intera giornata è organizzata nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente per il contenimento e il contrasto del Covid-19.

La Festa di Tutti i Colori è organizzata dalla Rete (Quinta Circoscrizione, Accademia 19, La Nuova Stella, Energie Sociali, Acat).

Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21, presso la sede in Via Merano 17, oppure direttamente al numero 380 768 9599 (telefono, sms o whatsapp), o ancora via mail a verona@nuovaacropoli.it. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito www.nuovaacropoli.it.