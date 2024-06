Al Castello di Montorio l'imperdibile Festa dello Sport

Esplorare il mondo dello sport attraverso un viaggio nel tempo: succede al Castello di Montorio dove si svolgerà la seconda edizione della Festa dello Sport, organizzata da A.S.D. Esercito - 4° RGT Alpini Paracadutisti. Un evento imperdibile a ingresso libero dedicato a grandi e piccini, in programma domenica 9 giugno dalle ore 10.30 alle 19. I partecipanti potranno scoprire le tecniche di preparazione sportiva degli antichi romani e confrontarle con le pratiche moderne. Per l’occasione sarà allestito un set davvero speciale, per immergersi nella storia e conoscere i segreti della vita nell’antica Roma.

Novità di quest’anno sarà il momento formativo rivolto a bambine e bambini con nozioni di primo soccorso, una importante opportunità educativa proposta in modo divertente e coinvolgente. Inoltre, sarà allestita un'area picnic ideale per coloro che desiderano rilassarsi all'ombra delle maestose mura del castello. Per i più piccoli, sarà presente un'area giochi attrezzata. Sarà possibile pranzare in loco dalle 12 alle 14 con il supporto del Gruppo degli Alpini ANA Montorio-Novaglie.

«La collaborazione con la A.S.D. Esercito - 4° RGT Alpini Paracadutisti, supportata dal Consiglio di Circoscrizione con patrocinio e contributo, è relativamente nuova ma ha già portato a significativi benefici per la comunità. - commenta la presidente della Circoscrizione 8^ - Nel corso dell'ultimo anno, oltre alla "Festa dello Sport", il gruppo ha organizzato diversi eventi. Tra questi, il "Corso di autodifesa femminile" ha rappresentato un'importante iniziativa per contrastare la violenza di genere, offrendo alle donne strumenti concreti attraverso un training fisico e sportivo. Un'altra iniziativa è stata "Saporando e Marciando", un'escursione sulla dorsale preafita che ha coniugato attività fisica e riscoperta dei sapori locali. La A.S.D. Esercito - 4° RGT Alpini Paracadutisti mette in gioco le proprie risorse professionali e sportive nel volontariato. Siamo fiduciosi che la II Edizione della Festa dello Sport sarà un'altra occasione per rafforzare il legame tra sport, storia e comunità, offrendo un'esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti».

Per informazioni: A.S.D. Esercito - 4° RGT Alpini Paracadutisti info@esercito-alpiniparacadutisti.it - +39 012 345 6789.