Sul lungolago Regina Adelaide a Garda torna l'imperdibile Festa delle fate 2021

La Festa delle Fate si prepara a festeggiare il Solstizio d’Estate! Anche quest’anno la formula adottata garantirà a tutti i visitatori la solita rigenerante energia in totale sicurezza, pronta a incantare grandi e piccini con il suo immancabile mercato fantasy composto da artisti, autori, artigianato, stand olistici e divinatori dove, ancora una volta, potremo approfondire la lettura dei tarocchi, ottenere un’interpretazione accurata del proprio mandala e avvicinarci alla pratica reiki.

Gli appassionati di miti e leggende delle culture celtiche e norrene troveranno ampi spazi ad essi dedicati, affiancati da draghi di resina, pietre dure, candele, lampade di sale, lanterne di cere, bigiotteria storica, libri, gadget di Harry Potter e bacchette magiche. La splendida mostra di rapaci catturerà gli sguardi nel fresco prato sotto gli alberi e la contagiosa atmosfera magica farà da richiamo alle bellissime Sirene che si potranno vedere nuotare tra le onde del lago.

Lo splendido rituale del matrimonio elfico si svolgerà nel suggestivo gazebo sull’acqua e sarà concesso alle coppie interessate previa prenotazione mentre, al consueto appuntamento dell’accensione del Fuoco Sacro in concomitanza con il Solstizio d’Estate, le persone potranno partecipare lasciando il proprio desiderio scritto su degli appositi foglietti che, successivamente, lo staff provvederà a riversare nel braciere del Rito. E agli amatissimi cosplayers, raccomandiamo di partecipare numerosi perché il Contest online è stato un successo e pertanto verrà riproposto anche in questa XIV edizione: saranno a disposizione i nostri fotografi professionisti per immortalare momenti e situazioni, fra i vibranti riflessi azzurri del Lago di Garda.

Dove: Lungolago Regina Adelaide – Garda (VR)

Gli orari:

Venerdì 18 giugno: 19 - 22.30

Sabato 19 giugno: 11- 23.30

Domenica 20 giugno: 10 - 19

Informazioni e contatti

Ingresso libero

Per info: info@lafestadellefate.it

Web: https://www.facebook.com/lafestadellefate.

