Festa della Terra al Parco Santa Teresa

In occasione della Giornata Mondiale della Terra indetta dall’ONU, sabato 20 aprile 2024 dalle ore 15 alle ore 19, Nuova Acropoli Verona OdV e la Rete del Parco, in collaborazione con il Comune di Verona, daranno vita alla terza edizione della Festa della Terra nella splendida area verde del Parco Santa Teresa di Borgo Roma a Verona.

L’evento, ad ingresso libero, è un'occasione per tutti i cittadini di Borgo Roma per ritrovarsi e dare vita ad attività, giochi e laboratori di ogni tipo. Oltre che a celebrare la natura, la Festa della Terra vuole essere un modo per far vivere sempre di più il Parco Santa Teresa, area verde con cui Nuova Acropoli e la Rete hanno stretto un patto di sussidiarietà con il Comune di Verona da quattro anni.

Il programma del pomeriggio prevede:

Ore 15:00. Pulizia Ecologica: Puliamo il Parco insieme a bambini e adulti!

Laboratorio “Il meraviglioso mondo della api”

Giochi antichi “de’ na volta”

Bibliomobile con letture animate per i più piccoli

Ore 16:00. Eco-Care: laboratori di cura della Terra per bambini/e dai 3 ai 9 anni

Ore 17:00. Dialogo filosofico sulla Terra

Ore 18:30 Danza della Treccia in offerta alla Terra.

Le attività saranno a cura di Nuova Acropoli Verona OdV, Pro Loco di Molina, Consorzio Sol.Co. Verona, Acat Verona, Accademia 19. La conclusione del pomeriggio avverrà proprio con la cosiddetta Danza della Treccia, una tradizionale danza primaverile che darà vita ad un intreccio di nastri colorati come simbolo di prosperità e buon auspicio per il futuro.

Obiettivo dell’iniziativa è sicuramente quello di sensibilizzare le persone all’amore e alla cura nei confronti della natura, imparare a rispettarla e a fare ognuno la propria parte per rendere la nostra grande “casa” un luogo migliore in cui vivere. Nuova Acropoli Verona OdV inoltre, da sempre ispirata ai valori filosofici di ogni tempo, propone la Festa della Terra come modo non solo per riscoprire la natura, ma anche per vivere l’Unione al di là di ogni diversità, ricordando sempre che la propria unicità è fonte di arricchimento per chi ci è a fianco.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Nuova Acropoli Verona OdV darà vita ad una serie di iniziative legate alla celebrazione della natura. Tra queste vi sarà l'inaugurazione dell’Hibakujumoku - Albero della Rinascita prevista per lunedì 22 aprile alle ore 11:00, in collaborazione con l’ITES “L. Einaudi” ed il Comune di Verona e una conferenza gratuita prevista per giovedì 18 aprile alle ore 19:30 dal titolo “Terra da conquistare o da custodire?”presso la Sede di Nuova Acropoli Verona OdV in Via Merano, 17.

È gradita la conferma di partecipazione tramite il sito Eventbrite.