Musica e buon cibo alla 54esima Festa degli asparagi di Cavaion

Il Comune di Cavaion, con la ProLoco San Michele, rinnova l’appuntamento con la tradizionale ‘Festa degli Asparagi’, giunta alla 54^ edizione. Come lo scorso anno la festa, che si terrà dal 10 al 19 maggio, si svolgerà nell’area dell’Arena e della Corte Torcolo, una bellissima cornice storica nella quale le associazioni del territorio, con la regia della ProLoco San Michele, daranno vita a una proposta di ristorazione centrata sul piatto dell’asparago. Ad aprire la manifestazione, giovedì 9 maggio presso Corte Torcolo vi sarà la premiazione del concorso ‘Asparago d’Oro’, giunto anch’esso alla 54^ edizione. Il concorso prevede tre categorie: l’asparago di Verona, bianco e verde e l’asparago di Cavaion Veronese.

La premiazione si svolgerà durante la cena ‘Trionfo d’asparago’ in cui l’asparago cavaionese (e veronese) si accompagnerà ad altri importanti prodotti del territorio come l’Olio Garda DOP, il vino Bardolino e il dolce tradizionale: la “Fogassa de Cavaion”. Altro rinnovo in calendario è quello del concorso ‘Chicco d’Oro’, giunto alla ottava edizione, che si terrà mercoledì 15 maggio e vedrà competere in gara cuochi non professionisti impegnati nell’impiattare il miglior risotto della serata, con la collaborazione ?del Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino. Dopo il debutto dello scorso anno, torna anche l’appuntamento il fine settimana successivo con il ‘Fogassa Day’, sempre concentrato nell’area dell’Arena e Corte: una due giorni tutta dedicata al dolce tradizionale del paese, la “Fogassa de Cavaion”.

Sabato 18 e domenica 19 maggio, dunque, le cucine del territorio e la musica in Corte Torcolo si riaccenderanno per l’occasione. La novità di quest’anno è il raddoppio della proposta per le due ruote: al classico appuntamento della Coppa Città di Cavaion (61^ edizione) in programma domenica 19 maggio, si aggiunge la prima edizione della ‘Gardaccia’, cicloturistica-storica per bici d’epoca che si snoderà tra i vigneti e le strade bianche del Lago di Garda. Ideata da un gruppo di amici uniti dalla passione per il ciclismo di un tempo, si pone l’obiettivo di valorizzare lo splendido territorio gardesano partendo e arrivando da Cavaion abbinando una pedalata vintage a soste enogastronomiche di rilievo. Due i percorsi proposti, uno di 45 e l'altro di 80 chilometri, tutti puntellati da ristori ricchi dei prodotti del territorio.

«Bello vedere che il programma si amplia – racconta la sindaca Sabrina Tramonte – ed è stato per noi un piacere accogliere l’invito di Verona Eroica per introdurre un nuovo appuntamento ciclistico. Il momento della festa è anche una giusta occasione per evidenziare i prodotti dell’agricoltura, andando a premiare quei produttori che hanno scelto di non abbandonare, o addirittura di riprendere, la coltivazione dell’asparago, un’attività non certo agevolata da molti fattori, non ultimo quello del cambiamento climatico».

«Innanzitutto, vorrei salutare e ringraziare i membri del nuovo direttivo della Pro Loco – sottolinea il presidente della Pro Loco Franco Lonardi – motore fondamentale di tutte le iniziative che andiamo a proporre. Tra queste, la Festa degli Asparagi è tra le più complesse e impegnative, ma anche quella che rappresenta maggiormente il nostro paese e la cultura del nostro territorio. Il sodalizio con il Consorzio Valorizzazione Asparago di Verona ci riempie d’orgoglio e si rinnova anche quest’anno all’insegna dell’impegno e dell’amicizia. Complice il calendario, che ci ha portato ad anticipare anche quest’anno la Festa degli Asparagi per godere del prodotto nella sua piena maturazione, abbiamo riproposto il Fogassa Day, dedicato al nostro dolce De.Co.».

IL PROGRAMMA 54^ FESTA DEGLI ASPARAGI

Sabato 27 Aprile 54° Concorso Asparago d’Oro Sala Volto, Via Vittorio Veneto 1

Giovedì 9 Maggio • ore 20.00 Cerimonia di premiazione del concorso “54° Asparago d’Oro” A seguire cena ‘Trionfo d’asparago’ (su invito) Tensostruttura al Teatro Arena Torcolo

Venerdì 10 Maggio • ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo • ore 22.00 Jack Graffiti, Garage Rock, Corte Torcolo

Sabato 11 Maggio • ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo • ore 22.00 We Are Two Dots, Acoustic duo, Corte Torcolo

Domenica 12 Maggio • ore 8.30 1° Edizione “Gardaccia”, cicloturistica storica con bici d’epoca, percorsi di 45 e 80 km con partenza e arrivo in Corte Torcolo, organizzazione Giomas SSD e Verona Eroica SSD • ore 9.30 Passeggiata “A spasso fra vigne e… altro” con il CTG El Preon, percorso eno-cultural-gastronomico nella campagna cavaionese con degustazione Ritrovo e iscrizioni ore 9.00 in Via della Vionda (campo tamburello), contributo 5,00€, prenotazione obbligatoria (340 8258834) • ore 12.00 Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo • ore 22.00 DJ Umbe, Corte Torcolo Lunedì 13 Maggio • ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo • ore 22.00 Assicuratori, Pop-rock presso Corte Torcolo

Mercoledi 15 maggio • ore 20.30 8° Concorso di risotti “Chicco d'Oro” a cura della ProLoco San Michele con la collaborazione del Consorzio Vini Bardolino e dell’IPSAR “Luigi Carnacina” Iscrizioni a partire dal 15 aprile fino ad esaurimento posti (333 3913009)

PROGRAMMA 2° “FOGASSA DAY”

Venerdì 17 Maggio • ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo Serata dedicata al 20° anniversario della società Tobia Basket Cavaion • ore 22.00 T-One, Cover band, Teatro Arena Torcolo

Sabato 18 Maggio • ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo • ore 22.00 3 di Picche, Acoustic trio, Corte Torcolo

Domenica 19 Maggio • ore 9.00 Caccia al Tesoro, partenza da Piazza del Municipio, iscrizioni: gls.cavaion@gmail.com • ore 12.00 Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo • ore 15.00 Corsa ciclistica cat. Allievi “61^ Coppa Città di Cavaion” – “1° Trofeo Pro Loco San Michele”, organizzazione Giomas SSD con il contributo di Biciclub Cavaion • ore 19.00 Esibizione Majorettes “Le Perle di Cavaion”, Piazza del Municipio • ore 22.00 Seattle Calling, Grunge Rock, Corte Torcolo

Tutti gli eventi si svolgono presso il Teatro e la Corte Torcolo, in Via Vittorio Veneto 1, salvo diversa indicazione. Nell’area del mercato, in Via Palafitte, dal 10 al 13 maggio sarà aperto il lunapark. Il Museo Archeologico, in Via Fracastoro 8, dal 10 al 13 maggio sarà aperto dalle 19. alle 22.

Il programma eventi sarà disponibile anche sul sito www.visitcavaion.it e sulla pagina Instagram ‘VisitCavaion’ Aggiornamenti su www.comunecavaion.it, sulla App Municipium e sulle pagine Facebook del Comune di Cavaion e della ProLoco San Michele.