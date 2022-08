Element Show: ultima grande notte di festa per il decennale di Aquardens

Volgono al termine le celebrazioni per i dieci anni di Aquardens, il Parco Termale più grande d’Italia, inaugurato nell’estate 2012 e oggi meta di centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. Per il decennale l’azienda ha organizzato quattro serate ricche di musica e spettacolo, grazie alle performance di artisti internazionali campioni nell’intrattenimento. Le serate, chiamate Element Show, hanno rappresentato in suoni, danze e colori gli elementi fondamentali del Pianeta, cioè Aria, Acqua, Terra. Il 27 agosto dalle 18 sarà l’elemento del fuoco, fonte inesauribile di energia, luce e vita per tutti gli esseri viventi e per il mondo che ci circonda. E per l’occasione è disponibile sul sito internet un’offerta speciale, ingresso a 30 euro dalle 18 in poi, con accesso al parco e spettacolo artistico inclusi.

Ospiti della serata saranno i performer internazionali Elementz Art Entertainment, noti per le loro esibizioni in eventi internazionali prestigiosi quali il Qjng Show Oingdao nel 2019, il Carnevale di Venezia nel 2020, l'Opening Expo Dubai nel 2021 e la Formula 1 Grand Prix Jeddah nel 2021. Un viaggio sensoriale che si mescola tra suoni e voce, quella di Cristian De Leo, DJ e cantante, nonché direttore artistico dell’evento. Negli ultimi anni, oltre ad essere Resident in Aquardens, i suoi DJ Set con Voce Live sono passati per Milano, Verona, Roma, Londra e Ibiza. A supportarlo al mixer le note progressive house di Dampier, tra i DJ Resident nella discoteca Art di Desenzano del Garda e molto noto nelle notti sull’isola di Lampedusa. La band è composta anche da Pietro Cuppone in arte Cupo, Producer e Chitarrista prolifico, che ha suonato in passato con i Sonohra, per Illuzion Club (Phuket, Thailandia), per Chicago Mike Beck (USA) e Pamela Perez, cantante veronese, leader della band Endless Harmony, e corista della band Big One. Con le sue band ha cantato in tantissimi teatri e location prestigiose Italiane ed Europee, ha partecipato a programmi radio e tv.

Una serata che promette di stupire e incantare i partecipanti, che potranno godere di musica e spettacolo dalle 18 all'1 di notte gustando un drink a bordo vasca immersi in un tripudio di colori e momenti magici. Il biglietto è compreso nell’ingresso al Parco, per acquistare la tariffa speciale dedicata alla serata info su www.aquardens.it.