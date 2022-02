Festa di carnevale in Borgo Nuovo a Verona

Il 26 febbraio 2022 si festeggia il carnevale per animare le aree verdi di Borgo Nuovo! Due diverse attività per stare insieme in allegria e migliorare il quartiere:

14.30 - 17

Ritrovo di fronte alla palestra della scuola elementare dall’Oca Bianca in Via Selinunte 70

Il programma

14.30 -17 Il futuro del quartiere

Punto informativo S.T.E.P.S. e raccolta di idee per migliorare il quartiere

Attività aperta a tutte/i, a cura di Energie Sociali

15-16.30 Laboratorio Immaginare e Agire per un NUOVO Borgo!

Attività aperta ai ragazzi/e dai 14 ai 19 anni, a cura di Energie Sociali

Iscrizione al link: https://bit.ly/34zPCKT

15-16.30 Parkour in maschera

Attività aperta a bambini dai 5 ai 9 anni dalle ore 15.00 alle 15.45 e a bambini dai 10 ai 13 anni alle ore 15.45 alle 16.30, a cura di Parkour Verona ASD

Iscrizione al link: https://bit.ly/3BjDLfA

16.30-17 Merenda di quartiere per i partecipanti alle attività!

Informazioni e contatti

La partecipazione è gratuita. Il termine per le iscrizioni è il 24 febbraio 2022.

L'iniziativa viene proposta a titolo gratuito nell'ambito del progetto S.T.E.P.S. - Shared Time Enhances People Solidarity ed è organizzata in collaborazione con Parkour Verona ASD.

A tutela della salute e della tranquillità di tutti sarà richiesto ai partecipanti di rispettare tutte le indicazioni previste dalla norme anti-COVID-19. In caso di maltempo, le attività saranno rimandate.