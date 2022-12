A Pescantina grande festa per il "Capodanno in riva all'Adige"

Il 31 dicembre 2022 arriva la grande festa "Capodanno in riva all'Adige", presso il piazzale ex Mercato a Pescantina. Appuntamento dalle ore 22 alle ore 3 per il capodanno "esplosivo" della Valpolicella.

Special Guest:

Mambo.

Adrenalina pura tra effetti speciali, animazione, gadget, dj set è molto altro per celebrare al meglio l’inizio del nuovo anno.

INGRESSO in PREVENDITA: 25 euro con brindisi e due consumazioni

INGRESSO senza PREVENDITA: 35 euro con brindisi e due consumazioni

TENSOSTRUTTURA COPERTA E RISCALDATA

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/events