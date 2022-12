Festa di capodanno a Gardacqua

Il 2022, per molti è stato un anno di ripartenza, per cui vivere il capodanno con i consueti eventi è senz'altro una buona idea. Chi però ha voglia di festeggiare l'arrivo del 2023 con amici e familiari in modo nuovo, può scegliere di chiudere l'anno a Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, un grande centro benessere circondato da ulivi secolari conosciuto per il suo approccio globale al wellness.

Per il capodanno 2023 Gardacqua propone infatti una vera esperienza di benessere a 360 gradi, un lungo momento di relax da vivere in una grande SPA, tra trattamenti speciali e riti dedicati a rigenerare corpo e anima. Non è il primo evento di questo tipo che Gardacqua organizza per Capodanno, visto che sempre più spesso gruppi di amici e familiari, spesso formati anche da giovani, scelgono eventi di questo tipo. Ma cosa succede a Gardacqua il 31 dicembre 2022, dalle 20 alle 2? Gli ospiti si regalano un mix a flusso continuo di trattamenti sempre diversi col passare delle ore, da alternare con una sosta all'open buffet della zona ristorante (acqua e bibite comprese, alcolici a pagamento)

Il centro propone per questo evento una serie di trattamenti ancora più ricca rispetto al consueto: ad esempio, dopo una maschera viso e uno scrub nei bagni di vapore, ci si può regalare un bagno di suono, un trattamento che tramite le vibrazioni di campane tibetane stimola il sistema di rilassamento naturale del corpo e attiva una profonda riparazione a livello cellulare riducendo stress e affaticamento.

Il capodanno 2023 di Gardacqua inizia alle 20 e si conclude alle 2 di notte, ma chi viene da lontano oppure vuole regalarsi una vera maratona, può scegliere di arrivare prima, già alle 11 del mattino, con un piccolo sovraprezzo (95 euro è il costo a persona, compreso il buffet dalle 20 alle 02, 110 euro dalle 11 alle 02). È una formula davvero originale... e divertente. Perché rilassarsi in compagnia può davvero aiutare a iniziare il 2023 nel modo giusto.

Tra un trattamento e l'altro e una sosta al buffet, che proporrà soprattutto pietanze light, c'è spazio per fare i conti con l'anno che si conclude guardando all'anno nuovo con ottimismo... e pure, alle 22, per un eccellente risotto all’Amarone, alle 22. Poi, a mezzanotte, come da tradizione ecco il brindisi con gli amici, accompagnato da un'altra eccellenza del territorio veronese: il pandoro.

