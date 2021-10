A Bussolengo sapori tipici e musica live per la "Festa del bollito con la pearà"

Dal 4 al 7 novembre 2021 Piazzale Vittorio Veneto ospiterà la "Festa del bollito con la pearà", un evento tutto dedicato all'enogastronomia tipica veronese, che vuole valorizzare la sua specialità per eccellenza. Non mancherà poi un'area dedicata ai prodotti tipici della provincia.

Ad accompagnare la degustazione di ottimo bollito, una kermesse di band veronesi che si esibiranno per le quattro giornate: AL-B BAND con Alberto Salorni, “JUST HITS” Dj Set con Dj Stefano Zocca e voice EGY-B con le migliori hit del momento, Idea Fissa con le più belle canzoni dagli anni 80 ad oggi, la INTREPIDO’S BAND con un il suo Rock and Roll, Rockabilly & Gag. Sarà allestita inoltre una zona bimbi coperta di circa 200 metri quadrati, con giochi e attrazioni per far divertire i più piccoli.

Informazioni e contatti

L’evento è ad ingresso libero, questi gli orari di apertura: 4 e 5 novembre dalle 18 alle 24, il 6 e 7 novembre dalle 11 alle 24. È possibile prenotare l'ingresso prioritario attraverso il sito bollitopeara.it.

«Siamo pronti per questo doppio appuntamento a Bussolengo - spiega Alessio Priante di Gardalanding - all’insegna del divertimento e della valorizzazione delle nostre tradizioni culinarie. Un evento possibile grazie alla fruttuosa collaborazione con il Comune di Bussolengo, da cui nascono sempre cose nuove e coinvolgenti».

Evento Facebook

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...