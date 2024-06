A Peschiera del Garda la terza edizione della Festa del Barbecue

Le antiche mura di Forte Papa a Peschiera del Garda ospiteranno una delle più famose e importanti gare internazionali di barbecue, che si svolgerà dal 14 al 16 giugno durante la Festa del Barbecue, organizzata dalla Risotteria Fratelli Ferron dei fratelli Diego e Alessio Ferron.

Tre giorni per gustare la migliore carne alla griglia oltre a tante specialità culinarie e assistere alla competizione promossa da KCBS, Kansas City Barbeque Society, che autorizza e giudica più di cinquecento contest all’anno in tutto il mondo. Si tratta di gare internazionali con partecipanti che arrivano da tanti Paesi per sfidarsi alla griglia e misurarsi con la cottura a basse temperature sino alla affumicatura della carne, come vuole la tradizione americana. Il programma della festa prevede venerdì 14 una giornata di formazione in cui i nuovi giudici della competizione verranno istruiti secondo il regolamento della KCBS. Sabato 15 i team si confronteranno nelle categorie Chicken (pollo) e Ribs (costine di maiale taglio St. Louis). Domenica 16 le squadre si sfideranno nelle quattro categorie classiche della KCBS: Chicken (pollo), Ribs (costine di maiale taglio St. Louis), Pork (maiale) e Brisket (punta di petto di manzo). Con l’aggiunta di una categoria speciale “extra”: il Riso Ferron. Durante questa competizione, ogni team avrà a disposizione due kg di riso per scatenare la propria creatività e sorprendere i giudici con piatti originali e innovativi.

Si tratta di un evento di primo piano che torna in provincia di Verona dopo il successo delle prime due edizioni. Anche quest’anno la gara attirerà squadre provenienti da più paesi: Italia, Austria, Germania, Inghilterra, Slovenia, Costa Rica. Più di 30 team pronti a sfidarsi in un’entusiasmante competizione culinaria. Ci saranno 29 giudici certificati tra cui 15 master judge, con 30 e più gare giudicate, tra cui 3 con più di 100 gare giudicate, 30 iscritti al corso per giudici di cui 20 anche al corso Table Captain.

Per tutti gli appassionati sarà l'occasione perfetta per scoprire i segreti dei maestri del barbecue e assaporare prelibatezze uniche. Le squadre iscritte alla competizione sono di altissimo livello, le regole sono ferree e i giudici esperti valuteranno ogni piatto, premiando l’originalità, la cottura perfetta e la presentazione impeccabile. Per una gara in cui non vincono solo esperienza e abilità, ma soprattutto creatività, innovazione e gioco di squadra. Team di altissimo livello si cimenteranno in una spettacolare competizione internazionale di barbecue, regolata dalla Kansas City Barbeque Society.

Ad accompagnare la gara ci saranno stand gastronomici per gustare il celebre risotto col tastasal oltre alle grigliate di arrosticini e wurstel, accompagnati da ottima birra e tanta musica. Venerdì 14 giugno apertura della serata con New Band Volume Rock n’ Roll Orchestra e alle 22 spettacolo all’insegna del rock con The Stoned, la Tribute Band dei Rolling Stones. Sabato 15 si balla con Giarola DJ e domenica gran finale con l'esibizione dei September Groove per rivivere i grandi classici della Disco Music e del Funk anni ‘70-’80.

Appuntamento a Forte Papa con la Festa del Barbecue dal 14 al 16 giugno per incontrare appassionati di tutto il mondo e vivere un weekend all’insegna della buona cucina. Ingresso libero. Sul sito ufficiale è disponibile il programma completo della Festa del Barbecue.