Bam! Bam! Teatro festeggia dieci anni di attività con una giornata dedicata alle famiglie presso la Fattoria Didattica La Genovesa

La compagnia teatrale veronese, Bam!Bam! Teatro, che produce e distribuisce i propri spettacoli dedicati alle nuove generazioni, in Italia e all'estero, è ancora incredula per questa prima tappa raggiunta. Dieci anni fatti di romanzi di formazione adattati per la scena, confronto con ragazze e ragazzi nei laboratori, musiche composte appositamente per gli spettacoli, collaborazioni con festival, illustratori, associazioni culturali, amministrazioni comunali e altre compagnie, incertezze, difficoltà, ma soprattutto dieci anni in cui il desiderio di trasmettere e dare strumenti utili alle nuove generazioni per affrontare la società che ci circonda è stato al primo posto.

«Festeggiare è una forma di gratitudine, è doveroso farlo in virtù della nostra origine che ci ha portato a lasciare strade sicure per fondare Bam!Bam! Teatro e intraprendere un nuovo percorso creativo e delle emozioni vissute e quelle ancora da vivere proprio perchè il Teatro è incontro e condivisione – commenta il direttore artistico Lorenzo Bassotto. – Non potevamo che festeggiare creando un’occasione nuova e di scambio, una piccola festa con chi ci sta vicino e ci segue, o con chi non ci ha mai conosciuto. Abbiamo scelto di fare un piccolo evento per la nostra città e per gli spettatori e le spettatrici di tutte le età che ci permettono di essere ancora qua, ma anche per chi non ci ha mai incontrato e desidera scoprirci».

L'appuntamento è per domenica 19 maggio 2024 alla Fattoria didattica La Genovesa, con tre eventi principali dedicati a diverse fasce d'età, gratuiti per tutti e con obbligo di prenotazione. La giornata è patrocinata dal Comune di Verona, Assessorato alle Politiche educative e scolastiche.

Per gli eventi sono state coinvolte personalità e realtà con cui la compagnia ha collaborato in questi dieci anni e di presentare per la prima volta dal vivo anche le letture musicate di Ultimo venne il verme, che è stato registrato e distribuito gratuitamente alle famiglie veronesi in forma di audio-cd a dicembre 2020.

Si parte alle ore 10:45 con lo spettacolo teatrale ECCO IL MONDO! di Teatro Pan., dedicato ai piccolissimi dai 2 ai 5 anni con i loro genitori.

di Teatro Pan., dedicato ai piccolissimi dai 2 ai 5 anni con i loro genitori. Dalle 14:30 alle 16:30 è la volta dell’incontro con l'autrice e laboratorio di lettura e creatività LA TERRA RESPIRA. LA SCOPERTA DEL MONDO E DI SÉ con la scrittrice Guia Risari per tutte e tutti dai 6 anni.

con la scrittrice Guia Risari per tutte e tutti dai 6 anni. A concludere la giornata, alle 17:00, le letture musicate di ULTIMO VENNE IL VERME dall'omonima raccolta di favole di Nicola Cinquetti presentate dal vivo per la prima volta da Bam!Bam!Teatro per tutte e tutti dai 4 anni.

Gli eventi si svolgono al chiuso anche in caso di maltempo. Per tutta la giornata sarà in funzione il Bar della Fattoria e in caso di bel tempo sarà possibile partecipare alle visite della fattoria. Per le prenotazioni il link diretto è forms.gle/ASxLUfe5c6fmtdg56, mentre tutte le ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.bambamteatro.com, sezione news.