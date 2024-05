In Veronetta arriva la Festa delle associazioni

Sono tante le associazioni di volontariato cittadino e del settore sociale e culturale che svolgono un’attività preziosa, contribuendo in modo tangibile al benessere e alla coesione della comunità. E domenica 26 maggio, in piazza XVI Ottobre dalle 10 alle 14, a Santa Toscana, presenteranno le loro iniziative e i progetti alla “Festa delle Associazioni della Prima Circoscrizione di Verona”. La manifestazione è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale D-Hub, nell'ambito del patto di Sussidiarietà dell'Edicola Sociale di Piazza XVI Ottobre a Veronetta, e gode del contributo della Circoscrizione 1^.

Le associazioni presenti avranno l’opportunità di presentare il proprio lavoro, raccontare le loro storie e spiegare il contributo che danno alla collettività. Questo evento rappresenta un’occasione per i cittadini e le cittadine di conoscere più da vicino le iniziative disponibili in ambito sociale, assistenziale, culturale e del tempo libero, ma anche mettendo a disposizione il proprio tempo per contribuire a questo importante e prezioso servizio. Durante la giornata, i partecipanti potranno anche gustare un intermezzo culinario preparato dalla Fevoss Verona Santa Toscana.

«La festa delle associazioni si inserisce in un folto calendario di attività che ci accompagnerà per tutta la primavera e l’estate - dice la presidente Maria Antonietta Bergamasco - per abitare la piazza e costruire possibilità di aggregazione, per il tessuto associativo della Prima Circoscrizione, ma anche per tutti i cittadini e le cittadine che vogliono vivere momenti di condivisione e conoscenza reciproca».

«Con questa iniziativa abbiamo perseguito due finalità importantissime ovvero donare alle suddette Associazioni una domenica di festa, dove loro potranno illustrare progetti e iniziative, creando in tal modo un'ottima occasione anche per i Cittadini Veronesi di vivere la Piazza e l'Edicola - dichiara il consigliere e presidente della Commissione Sociale della Circoscrizione 1^ -. Durante la mattinata saranno anche allestiti dei piccoli laboratori dedicati ai bambini».