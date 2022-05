A Cavaion Veronese la 52esima Festa degli Asparagi

Dopo due anni di fermo a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19, per quest’anno il Comune di Cavaion, con la ProLoco San Michele, ha deciso di riprendere la tradizionale Festa degli Asparagi, giunta alla 52esima edizione. Per questo 2022 saranno apportati alcuni ridimensionamenti e variazioni per meglio rispettare le normative di sicurezza relative la situazione epidemiologica che, anche se migliorata, si presenta comunque ancora in corso.

La festa, dal 12 al 18 maggio, si terra? nell’area dell’Arena e della Corte Torcolo, una bellissima cornice storica nella quale le associazioni del territorio, con la regia della ProLoco San Michele, daranno vita a un’area di ristorazione centrata sul piatto dell’asparago. Ad aprire la manifestazione, giovedi? 12 maggio presso Corte Torcolo vi sara? la premiazione del concorso ‘Asparago d’Oro’, giunto alla 52^ edizione; il concorso dell’asparago prevede tre categorie: l’asparago di Verona, bianco e verde e l’asparago di Cavaion Veronese. La premiazione si svolgera? durante la cena ‘Trionfo d’asparago’ in cui l’asparago cavaionese (e veronese) si accompagnera? ad altri importanti prodotti del territorio come l’Olio Garda DOP, il vino Bardolino e il dolce tradizionale: la “Fogassa de Cavaion”.

La manifestazione sara? anche un’occasione per dare spazio a giovani musicisti del territorio e ritrovare le associazioni del paese nei vari ambiti, enogastronomici e sportivi. «Dopo due anni di assenza, riprendere la festa – sottolinea la sindaca Sabrina Tramonte – assume nuovi significati che vanno oltre il consueto tema di promozione enogastronomica del territorio, certo sempre importante; diventa un momento di ripresa della normalita? per le associazioni del territorio ma soprattutto la ripresa delle relazioni per l’intera comunita?, assumendo per questo motivo un significato sociale. Il momento della festa e? anche una giusta occasione per evidenziare i prodotti dell’agricoltura andando a premiare quei produttori che hanno scelto di non abbandonare, o addirittura di riprendere, la coltivazione dell’asparago, un’attivita? non certo semplice».

Il programma

Giovedi? 12 Maggio

ore 20 Cerimonia di premiazione del concorso “52° Asparago d’Oro” A seguire cena ‘Trionfo d’asparago’. Tensostruttura presso il Teatro Arena Torcolo

Venerdi? 13 Maggio

ore 19 Apertura cucine tipiche del territorio presso il Teatro Arena Torcolo • ore 22.00 The Lovers, DJ Set presso Corte Torcolo

Sabato 14 Maggio

ore 19 Apertura cucine tipiche del territorio presso il Teatro Arena Torcolo • ore 22.00 The Fog Surfers, DJ Set presso Corte Torcolo

Domenica 15 Maggio

ore 9.30 Passeggiata “A spasso fra vigne e... altro” con il CTG El Preon, percorso cultural-eno-gastronomico nel territorio di Cavaion. Ritrovo e iscrizioni in Corte Torcolo ore 9.15, arrivo alle 12.30 al Teatro Arena Torcolo con possibilita? di pranzare presso la tensostruttura della festa

ore 10 Giro in bici per famiglie con il Biciclub Cavaion, partenza ed iscrizioni presso Corte Torcolo

ore 12 Apertura cucine tipiche del territorio presso il Teatro Arena Torcolo

ore 15 Corsa ciclistica cat. Allievi ‘59^ Coppa Citta? di Cavaion’ – ‘2° Trofeo F.lli Banterla’, organizzazione GAIGA con il contributo di Biciclub Cavaion

ore 21.30 De Cousins, Soul-Pop in acustico presso Corte Torcolo

Lunedi? 16 Maggio

ore 19 Apertura cucine tipiche del territorio presso il Teatro Arena Torcolo

Mercoledi 18 maggio

ore 20.30 6° concorso di risotti "Chicco d'Oro", a cura della ProLoco San Michele con la collaborazione del Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino

Tutti gli eventi si svolgono presso il Teatro e la Corte Torcolo, in Via Vittorio Veneto 1, salvo diversa indicazione

Aggiornamenti su www.comunecavaion.it, sulla App Municipium e sulle pagine Facebook del Comune di Cavaion e della ProLoco San Michele