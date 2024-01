A Castelnuovo del Garda la Festa degli agricoltori

Nella ricorrenza della festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali da stalla, da cortile e domestici, l’amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda propone la Festa degli agricoltori. L’appuntamento è per mercoledì 17 gennaio, alle 19.30, al centro parrocchiale “E. Consolini”, in via Pastrengo 78 a Sandrà.

Si tratta di un rito antichissimo che si tramanda nei secoli in segno di protezione e ringraziamento nei confronti del santo, considerato il protettore degli animali e del lavoro contadino. Alla benedizione del sale seguirà la cena con salame cotto e vino. La tradizione vuole infatti che per la festa in onore del santo si assaggi il salame nuovo cotto sulla brace accompagnato dal primo vino.

«Con questa iniziativa vogliamo rinnovare un’antica tradizione e augurare un proficuo anno nuovo agli agricoltori del nostro territorio» spiega il consigliere delegato all’Agricoltura Franco Trivellin.

La quota di partecipazione è di 5 euro. Gli interessati sono invitati a comunicare l’adesione al 324 0104353.

Trattori alla Fiera di Cavalcaselle / foto ufficio stampa Comune di Castelnuovo del Garda