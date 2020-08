Cotechino, pearà e Chiaretto Spumante: è il "Ferragosto veronese" (nei ristoranti)

Cotechino, pearà e Chiaretto Spumante: è il tris di ferragosto nei ristoranti e nelle osterie di Verona che aderiscono all’iniziativa lanciata dal Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino per sabato 15 e domenica 16 agosto 2020.

I veronesi e i turisti in vista a Verona nel fine settimana ferragostano potranno dunque assaggiare il piatto tipico della tradizione scaligera, riproponendo un’antica tradizione dell’area padana che vedeva proprio il giorno di ferragosto portare in tavola gli insaccati cotti con intenti propiziatori in vista dell’imminente stagione di raccolto, e il piatto si sposa perfettamente con il Chiaretto di Bardolino in versione Spumante. Di seguito l’elenco, in continuo aggiornamento, dei locali aderenti.

I ristoranti e le osterie di Verona:

Alcova del Frate

Caffè Dante Bistrot

Caffè Monte Baldo (Ristorante Tipico di Verona)

Emanuel Cafè (Ristorante Tipico di Verona)

Forkette

Hosteria Il Punto Rosa

Ristorante La Piazzetta

Ristorante Rubiani

Ristorante Torcolo

Trattoria da Camillo

Trattoria Pane e Vino (Ristorante Tipico di Verona)

I ristoranti "fuori porta"

Antica Osteria Al Borgo 1964 – Cerea

Osteria Al Ponte – San Pietro in Cariano

Antica Trattoria Da Bepi – Marano di Valpolicella

Trattoria Caprini – Torbe – Negrar

Informazioni e contatti

I ristoranti interessati ad aderire possono darne comunicazione all’indirizzo email ferragosto@consorziobardolino.it.