"Ferragosto Swing" al Forte Gisella con la Jazzset Orchestra

A Forte Gisella, sabato 14 agosto, via Mantovana 117, va in scena la Jazzset Orchestra con lo spettacolo musicale "Ferragosto Swing". L’evento, con inizio alle ore 21, è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'appuntamento è organizzato della Quarta circoscrizione in collaborazione con la Jazzset Orchestra.

Durante la serata la Jazzset Orchestra, formazione veronese composta da 18 orchestrali e due voci soliste, attiva da più di trent’anni in ambito nazionale ed estero, intratterrà il pubblico con l’esecuzione di pezzi strumentali e cantati di musica swing. Un repertorio tratto dai migliori testi delle più grandi big band americane del genere, fra le quali, le leggendarie figure di Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. Dirige l’orchestra Marco Ledri. Voci soliste Rossana D'Auria e Stefano Fusco.

Il concerto è ad ingresso libero, fino all'esaurimento dei posti disponibili nel rispetto della vigente normativa per il contenimento della pandemia da Covid.

Per informazioni è possibile contattare Giuseppe Tattoli - presidente Associazione Jazzset Orchestra, al numero 349 5113198 o via mail a: info@jazzset.it.

Al concerto è abbinata una raccolta fondi a scopo benefico in favore della San Vincenzo De Paoli della parrocchia di Santa Lucia Extra. In caso di maltempo la serata sarà recuperata il 28 agosto, allo stesso orario.

L’evento è stato presentato, questa mattina, dal presidente della Quarta circoscrizione Carlo Badalini insieme al cantante della Jazzset Orchestra Stefano Fusco. Presente la presidente della commissione Cultura della circoscrizione Rita Vernola.

«Uno dei primi eventi proposti dalla Quarta circoscrizione in questo nuovo tempo di ripartenza – sottolinea il presidente –. Un impegno volto ad offrire alla comunità veronese una bella serata di spettacolo e di divertimento. L’evento di ferragosto è un appuntamento che fa parte della tradizione della circoscrizione e che non potevamo far mancare».

