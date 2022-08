Ferragosto in Love with Food Trucks a San Zeno di Montagna 

Ferragosto in Love with Food Trucks è in programma a San Zeno di Montagna dal 12 al 15 agosto 2022 in occasione dell'evento Lago di Garda in Love. Ingresso libero.

Piazza A.Schena

San Zeno di Montagna

Orari:

Venerdì//Sabato dalle ore 18 alle ore 24.

Domenica//Lunedì dalle ore 11 alle ore 15 e dalle ore 18 alle ore 24.

Street Food Gourmet & Birra artigianale a cura del Beer Truck Birbona. Spettacoli di intrettenimento con live music o dj set tutte le sere, dalle ore 21. Mercatini Antiquariato e Artigianato.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/beerbestvr

- https://www.lagodigardainlove.it