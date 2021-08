La festa di Ferragosto alle terme di Aquardens

Questo Ferragosto trascorri una giornata di vacanza e benessere alle terme, a pochi chilometri da casa. Grandi preparativi ad Aquardens, il Parco Termale più grande d’Italia, per la festa di Ferragosto. Dalle 17 in poi del 15 agosto il calendario prevede spettacoli musicali a tema anni 90 e vacanze di Natale, in un ironico excursus tra risate, luci e colori sgargianti. La sera, come di consueto, lo spettacolo pirotecnico colorerà il cielo di Pescantina, regalando a tutti gli ospiti un segnale di forza e fiducia verso il futuro.

In ottemperanza alla normativa puoi accedere al Parco in tre modalità:

Senza Green Pass godendo degli ampi spazi esterni, delle spiagge di sabbia bianca e delle lagune di acqua termale all'aperto

Con Green Pass accedendo a tutte le aree

Effettuando comodamente un tampone rapido all'ingresso accedendo a tutte le aree

Per informazioni e acquisto biglietti consultare il sito: www.aquardens.it

