A Sona lo spettacolo musicale "Femme, emozioni di una donna a Parigi"

Sabato 22 aprile alle ore 21, presso la Sala del Consiglio di Sona, si terrà lo spettacolo musicale “Femme, emozioni di una donna a Parigi” a cura di Passepartout. "Femme" è uno spettacolo che celebra l'unicità di tutte le donne: tanto diverse, e per questo, straordinarie. Quali e quante emozioni si possono provare nella Ville Lumiere? Quanto può cambiare la vita di una donna a Parigi?

Il pubblico scoprirà i misteri e le suggestioni di Parigi attraverso gli occhi di Claire, personaggio in cui ogni donna può facilmente riconoscersi. Una storia affascinante, che ripercorre in un concerto il repertorio più bello della canzone francese, dagli anni '30 di Piaf e Trenet ai giorni nostri con Zaz e Pomme, in chiave swing/manouche. Nelle canzoni di Chiara Dal Molin, oltre ai trascorsi di un'artista profondamente legata a Parigi, emerge lo spirito libero di una donna che non ha paura di fare scelte controcorrente, né di trattare tematiche importanti, come l'emancipazione femminile. L’evento è gratuito.

Femme / locandina Comune di Sona